Erdoğan ‘dünyaya ilan etti’: Operasyonlarımız devam edecek

Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’ye yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.

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Erdoğan konuşmasında “Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz” dedi.

Erdoğan ayrıca, “Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum” dedi.

Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinden sonra Türkiye’nin Mısır, İsrail, Ermenistan, BAE, Suudi Arabistan gibi ülkelerle başlattığı normalleşme sürecinin önümüzdeki günlerde Suriye’yle de başlayabileceği konuşuluyordu.

Son dönemde yetkililerden kamuyuna buna ilişkin çok sayıda mesaj verilmişti.

Daha önce Suriye’deki tarafları ‘uzlaşmatırmaya’ niyetlenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hükümetin Suriye’yle diyalog için bir şartı bulunmadığını, ‘amacı ve hedefinin belli olması, sonuç odaklı olması gerektiğini’ söylemişti.

Çavuşoğlu’ndan önce de Erdoğan “Hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Her ülke, toplumla mümkün olan en ileri, iyi, samimi ilişkileri kurmak, geliştirmek istiyoruz. Amacımız yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde barış ve işbirliği kuşağı tesis etmektir” demişti.