Yeniden ‘Esad’ oldu: Sığınmacıların dönüşü için Suriye’yle normalleşme de masada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriyelilerle ilgili dönüş projesinin hazırlandığını duyurmasının ardından masada Suriye’yle normalleşme adımlarının olduğu da bildirildi.

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Ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği endişesini dile getiriyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.

Erdoğan, geçen ay Suriyelilerle ilgili eleştirilere karşılık, “Muhalefet, ‘Seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın (yardım etmek) ne olduğunu biliyoruz” demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na hitaben de “O ‘Göndereceğim’ diyor. Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah’ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum” demişti.

Ancak Erdoğan, kısa sürede Suriyelileri sahiplenme söyleminden vazgeçti. Erdoğan iki hafta önce “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından proje hazırlandığı bildirildi.

İki gün önce Suriye İdlib’de biriket evlerin teslim törenine video mesaj gönderen Erdoğan, yine ‘ensar’ı unutmuş, 1 milyon Suriyelinin geri döndürecek bir projenin hazırlığının yapıldığını söylemişti.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberinde bu planın ayrıntılarına yer verildi. Haberde AKP içinden pek çok ismin, ‘kontrolsüz göç akınının’ Türkiye’nin demografik yapısında değişikliklere neden olabileceği endişesini dillendirdiği belirtildi. Büyükşehirlerde hayat pahalılığın artmasıyla birlikte yükselişe geçen ‘rahatsızlık’ sonrası harekete geçildiği belirtilen konuyla ilgili adımlar ‘peyderpey’ atılacakmış.

AKP içindeki toplantılarda öne çıkan başlıklardan birisi de Türkiye’nin Mısır, İsrail, Ermenistan, BAE, Suudi Arabistan gibi ülkelerle başlattığı normalleşme sürecinin önümüzdeki günlerde Suriye ile de başlayabileceği yönündeki değerlendirmeler.

Habere göre AKP kurmaylarının, “Konuya Esad ile normalleşme, barışma gibi bakmamak lazım. Türkiye ile Suriye ilişkisi olarak bakmak lazım. Konu ülkemizdeki Suriyelilerin sulh içinde huzurla ülkelerine dönebilmeleridir” yorumunu yapıyor.

Diğer yandan yakın zamana kadar Erdoğan’ın kullandığı şekliyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında şekliyle ‘Esed’ diyen gazetenin normalleşme haberinde ‘Esad’ yazdığı görüldü.