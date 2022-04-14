AKP’liler de sığınmacılardan şikayetçiymiş: Seçmeni ikna edemiyoruz

ALTAN SANCAR

AKP’li vekiller, kendi aralarındaki sohbetlerde, seçim bölgesi ziyaretlerinde seçmenlerden “Suriyeliler konusunu çözün” diye şikayetlerin geldiğini konuşuyor. Kamuoyundaki tartışmaların gerginliğe dönmesinin an meselesi olduğunu düşünüyorlar.

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Ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği endişesini dile getiriyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor,

Seçmenlerin ilk sorusu

AKP’li milletvekillerinin de bu konuda ‘dertli’ olduğu konuşuluyor. AKP’lilerin Meclis’teki sohbetlerinde “Gittiğimiz her yerde bizim seçmenimiz bile bize kızıyor” dediği belirtiliyor.

Seçmenlerin ilettiği ‘şikâyetler’i doğrulayan AKP’li bir isim Diken’e şunları söyledi: “Seçim bölgemizdeki herkesin ilk sorusu ‘Ne yapacaksınız’ oluyor. Seçmen bir kenara, yereldeki parti çalışanlarımız bile bize şikâyette bulunuyor. Bu sorulara yetişmekten hatta yetişememekten yoruldum.”

‘İstenmeyen olaylara ramak kaldı’

Seçim bölgesinde katıldığı bir iftar yemeğinde çok sayıda partili “Suriyelileri istemiyoruz” deyince zorlandığını aktaran aynı isim, bir endişesini de paylaştı: “İşi olmayan eskiden iş isterken, şimdi işinin olmamasını Suriyelilere bağlıyor. Hayat pahalılığını bile onlara bağlıyorlar. Esas korkum, bir kıvılcımla istenmeyen olayların yaşanması. Buna ramak kaldı.”

AKP’li, seçmenin daha önce “Din kardeşlerimiz bize sığındı” dediklerinde yumuşadığını ama son zamanda bunun da geride kaldığını söyledi: “Suriyelileri açıklayabiliyorduk, ardından Afganlar gelmeye başladı. Seçmen de bize ‘Suriye komşu da Afganlar nasıl geldi’ diye soruyor. İnandırıcılığımızı da yitirdik.”

‘Seçime göre değişebilir’

Durum parti yönetimine iletilmiş. Halen karar organlarında konuşulması bekleniyor.

Aynı isim, çözümsüzlüğün kendilerinin aleyhine olduğu görüşünde. Son dönemde çeşitli ülkelerden gelen sığınmacıların sayısındaki artışın da AKP tarafından yeteri kadar izah edilemediğini düşünüyor. Seçime doğru partisinin sığınmacılar konusundaki politikasının ve söyleminin değişeceğini umuyor.

Kaç milyon Suriyeli var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında “Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü!” demişti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş martta Suriyeli nüfus artışının şehrin geleceğini kritik noktalara sürüklediğini öne sürmüş, “Önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek” demişti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 15 bin Suriyelinin Bartın’a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığına dair iddiayı sormuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, 17 Mart itibariyle Türkiye’de ‘geçici koruma’ kapmasındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 751 bin 889.

Geçici koruma altındaki Suriyelilere ek olarak 2018’de oturma izniyle Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı 99 bin 643. Vatandaşlık almış Suriyeli sayısıysa 2021 sonunda 84 bin 152’si çocuk olmak üzere 193 bin 293.

İstanbul’da nüfusları yarım milyon

Mülteciler Derneği verilerine göre Suriyeliler arasında genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında 744 bin 161 kişi bulunuyor.

24 Mart itibariyle şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 703 bin 718. Türkiye’de doğan Suriyeli sayısıysa Soylu’nun 2019’daki açıklamasına göre 450 bin civarında.

Türkiye’de en fazla Suriyeli sırasıyla İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir ve Konya gibi büyükşehirlerde yaşıyor. İstanbul’da 540 binden fazla Suriyeli var.

Suriyelilerin en az olduğu şehir 66 kişiyle Tunceli. Tunceli’yi 68 kişiyle Artvin, 80 kişiyle Bayburt takip ediyor. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehir yüzde 0,04 oranla Artvin.

500 bini ülkesine döndü

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre üniversitelerde okuyan Suriyeli öğrenci sayısı 48 bin 192.

2019 verilerine göre Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısı 31 bin 185.

Suriye uyrukluların kurduğu şirket sayısı 15 bin 159.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı’nın 4 Nisan’daki açıklamasına göre ülkesine dönen Suriyeli sayısı 492 bin 983.