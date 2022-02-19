İçişleri’nden Suriyelilere ‘seyreltme’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerle ilgili ‘seyreltme’ uygulamasına başladı. Buna göre yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikamet izni verilmeyecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce geçici koruma statüsünde 3 milyon 700 bin Suriyeli bulunduğunu söylemişti. Soylu, “Bazı bölgelerde yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusu var. Bu ölçeğe göre bir daha buraya ikamet almama sınırı koyduk. Sadece Suriyeli değil hiçbir yabancı almıyoruz” demişti.

Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayların ardından 4 bin 500 kişinin başka yere nakledildiğini, oradaki 309 metruk binanın yıkıldığını da belirtti.

Altındağ’da pilot olarak uygulanan projenin tüm illerde yaygınlaştırılacağı belirtildi.

10 bin barajı

Göç İdaresi Başkanlığı’nın bilgilendirmesinde, Altındağ’da pilot olarak uygulanan projenin tüm illerde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilerek, “Başta 10 binden fazla yabancının bulunduğu illerde sosyal tansiyonun ve güncel gelişmelerin hızla takip edilebileceği mekanizmalar kurulmakta, mahalle düzeyinde belirlenen oranların üzerinde yabancı yerleşiminin tespit edilmesi halinde çeşitli araçlarla gerekli teşvikler sağlanarak rızaya dayalı yer değişikliklerinin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Pilot çalışma Altındağ ilçesinde başlatılmış olup edinilen saha tecrübesi ve alınan başarılı sonuçlar gözetilerek uygulamanın tüm illerde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir” dendi.

Suriyelilerin yoğun olduğu bölge, il ve ilçelere yeni kayıtlar alınmayacak, ikamet izni verilmeyecek. Suriyelilerin, bulundukları bölgede nüfusun yüzde 25’ini geçmemesi için çalışılacak.

Çalışmalar doğrultusunda Suriyelilerin, kayıtlı olduğu illerdeki adreslerin tek tek kontrol edildiği belirtildi. Böylece kayıtlı olduğu illerde kalıp kalmadıkları belirlendi. Buna göre, kayıtlı olduğu ilin dışına çıkan Suriyeliler, o illere geri gönderildi. Başta İstanbul olmak üzere Suriyelilerin yoğun olduğu illerde yeni kayıtlar durduruldu. Suriyelilerin, bulundukları ilden ayrılmaları izne bağlanırken, insani durumlar dışında yaşadıkları kentten ayrılmalarınaysa izin verilmiyor.

Uzmanlar: Gerginliği arttırır

Birgün’e konuşan Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, ‘seyreltme’ projesiyle yerlerinden edilen göçmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlar yaşayacağını belirtti.

Çorabatır, göçmenlerin genellikle ucuz işgücü olduğunu ve iş bulabilecekleri sanayi siteleri etrafındaki ilçelerde yoğunlaştığını söyledi. Altındağ’ın aynı zamanda kentsel dönüşüm alanı olduğunu ve burada oldukça ucuza gecekondu kiralayabildiklerini aktaran Çorabatır, buradan ayrılan göçmenlerin Mamak ve Keçiören gibi yerlerde yoğunlaştığını ancak ev ya da iş bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Toplumda göçmenlerle ilgili ortaya çıkabilecek gerginliğe karşı entegrasyon politikaları geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çorabatır, bunun partiler üstü olduğunu, siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini aktardı. Göçmen sorununu oy kaygısıyla seçmen kazanma aracına dönüştürülmesinin yanlış olduğunun altını çizen Çorabatır bu durumun gerginliği artıracağını vurguladı.