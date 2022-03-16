Bir ‘uyarı’ da Mersin belediye başkanından: Nüfusun beşte biri Suriyeli

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, kentin nüfusunun beşte birinin Suriyelilerden oluştuğunu belirtirken, bu kişilerin barış sağlanması halinde evlerine dönmek isteyeceğini bildirdi.

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Resmi verilere göre Türkiye’de 1,2 milyonu resmi ikamet izinli olmak üzere 3,7 milyon Suriyeli yaşıyor. Yaklaşık 1 milyon nüfuslu Mersin’deyse resmi rakamlara göre 37 bin yabancının ikamet izni var. Ancak kayıtdışı olanların sayısı bilinmiyor.

Seçer Twitter’daki açıklamasında kent nüfusunun yüzde 20’sinin Suriyelilerden oluştuğunu belirterek “Kısıtlı desteklerle bu yükü taşıyoruz” dedi.

Mersin nüfusunun %20’sini Suriyeliler oluşturuyor.

Kısıtlı desteklerle bu yükü taşıyoruz.



Irkçılığa da karşıyım, ‘kasaba kurnazı’ günübirlik politikalara da.



Suriye’de barış yakındır…

Eminim ki onlar da vatanlarına dönmek isteyeceklerdir. — Vahap Seçer (@SecerVahap) March 16, 2022

Hem ırkçılığa hem de ‘kasaba kurnazı günübirlik politikalar’a karşı olduğunu belirten başkan, “Suriye’de barış yakındır… Eminim ki onlar da vatanlarına dönmek isteyeceklerdir” diye yazdı.

Seçer gibi bir başka CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş da dün kentte dünyaya gelen her dört bebekten üçünün Suriyeli olduğunu belirterek, “Önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek” demişti.