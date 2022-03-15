Belediye başkanı uyardı: Hatay gidiyor!

CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte dünyaya gelen her dört bebekten üçünün Suriyeli olduğunu belirterek, “Önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek” dedi.

Fotoğraf: hatay.bel.tr

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’e konuşan Savaş, Suriyeli kadınların her yıl bir çocuk doğurduğunu, çok eşli ailelerde Suriyeli nüfus patlaması gözlendiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Suriyelilere vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkı verilmesi büyük hata oldu. Böyle giderse biz azınlığa düşeceğiz. (…) Toprak almaları yasak ama Türk ortakları üzerinden ara senediyle sürekli toprak alıyorlar. Uyarıyorum, Hatay gidiyor.”

1 milyon 670 bin nüfuslu kentte resmi verilere göre 500 bin Suriyeli bulunduğunu söyleyen Savaş, “Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde. Yaklaşık her iki kişiden biri Suriyeli. (…) Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez” dedi.

‘Durum iyiye gitmiyor, Ankara mücadele etmeli’

Hatay’da ihracat, ithalat, altın ticaretinin Suriyelilerin elinde olduğunu belirten Savaş şöyle konuştu“Reyhanlı’da Suriyeli aday olsaydı seçimi açık farkla kazanırdı. Bir çok ilçede denge değişiyor. Türk vatandaşları 12 yıl geçmeden KKTC’de vatandaş olamıyor. Suriyeli niye hemen vatandaş oluyor? Atatürk’ün milli sınırlara kattığı son yer burası. Bu coğrafyada zemin kaygan. Hatay giderse her yer gider. Hatay elden gitmesin diye mücadele veriyoruz. Ancak tek başıma ben çözemem, bu milli mücadeleyi asıl Ankara vermeli. Tanju Özcan Bey (Bolu Belediye Başkanı) kadar sert konuşmuyorum, ama burada durum hiç iyiye gitmiyor.”

‘Devletin kaymakamının Suriyelilere fon bulduğunu’ söyleyen Savaş, “Suriyeliler çok fazla çöp üretiyor, çok aşırı su tüketiyorlar. Yeşil alanları bizden fazla kullanıyorlar. Kültürel olarak aramızda en az 35-40 yıl var” ifadelerini kullandı.