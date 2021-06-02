Resmi veri: Türkiye’de 3,7 milyon kayıtlı Suriyeli var

Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin sayısı 3 milyon 672 bin 646’ya ulaştı. Bu nüfusun yüzde 4,46’sına denk geliyor. İstanbul’da 500 binden fazla Suriyeli yaşıyor.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası, çatışmalardan kaçanlar Türkiye’ye sığınmaya başlamıştı.

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, geçici koruma kapsamında kayıt altına alınan Suriyelilerin 1 milyon 414 bin 80’i sınır kentlerinde kaldı. Suriyelilerden 449 bin 667’si Gaziantep, 435 bin 699’u Hatay, 423 bin 711’i Şanlıurfa ve 105 bin 6’sı Kilis’i tercih etti. Bölgede oluşan yoğunluk ile Suriyeli nüfusu, Kilis nüfusunun yüzde 74,23’ünü, Hatay nüfusunun yüzde 26,33’ünü, Gaziantep nüfusunun yüzde 21,56’sını ve Şanlıurfa nüfusunun yüzde 20,10’unu oluşturdu.

Suriyelilerin en fazla yaşadığı kent olan İstanbul’un nüfusunun yüzde 3,50’i de artık Suriyeli. Bayburt’tan sonra en az Suriyelinin yaşadığı kentler ise Artvin (38), Tunceli (43), Iğdır (72) ve Gümüşhane (88) oldu. Öte yandan 56 bin 191 Suriyeli ise Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye’deki yedi barınma merkezinde yaşıyor.



