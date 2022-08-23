Ankara’nın şartı yok: Şam’la ‘bir gece ansızın’ görüşebilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye’yle ilgili “Diyalog için bir şartımız yok, sonuç odaklı olması gerekiyor” dedi.

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Türkiye’de iktidarın uzun süredir Suriye’ye yeni operasyon düzenleneceğini ‘bir gece ansızın’ söylemiyle dile getirdiği bir dönemde Şam’la ‘normalleşme’ iddiaları da gündemde.

Çavuşoğlu, 11 Ağustos’ta Büyükelçiler Konferansı sonrasında Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında temas olmadığını ama kendisinin Belgrad’daki ‘Bağlantısızlar Toplantısı’nda Suriyeli mevkidaşına ‘muhalefetle temas için yardımcı olabileceğini söylediğini’ aktarmıştı. Bunun üstüne Suriyeli muhalifler tarafından protesto gösterileri düzenlenmiş hatta olaylarda Türk bayrağı yakılmıştı.

İran basınıysa Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın üçlü görüşme düzenlenebileceğini ileri sürüyor.

Erdoğan dün “Hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Her ülke, toplumla mümkün olan en ileri, iyi, samimi ilişkileri kurmak, geliştirmek istiyoruz. Amacımız yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde barış ve işbirliği kuşağı tesis etmektir” demişti.

2011’de başlayan iç savaşın ardından Esad yönetimiyle ipleri koparan, Suriyeli muhalif gruplara her türlü desteği veren, geçmişte ‘kardeşim’ dediği Esad’ı ‘terörist’ ilan eden ve devirmeye çalışan Erdoğan’ın diyalog çabalarının başarılı olup olamayacağı merak konusu.

Bugün konuyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, Suriye’yle diyalog amacının sınır güvenliği ve sığınmacıların ülkelerine dönebilmesi olduğunu söyledi.

‘Üçlü görüşme’ iddialarını yalanlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: ”Şanghay’da Suriye hükümetiyle görüşme söz konusu değil, Esad davetli değil. Önümüzdeki günlerde İsrail’e elçimizi cumhurbaşkanına arz edeceğiz, şu anda kapsamlı bir kararname hazırlıyoruz sadece İsrail’le ilgili değil.”

Çavuşoğlu, “Suriye’yle diyalog için bir şartımız yok, ama amacı ve hedefinin belli olması, sonuç odaklı olması gerekiyor” dedi.