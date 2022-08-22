Erdoğan’dan ‘yakın komşularla barış’ mesajı: En samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz

Cumhurbaşkanıb Tayyip Erdoğan, katıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni’nde Türkiye’nin yakın komşularıyla ‘barış‘ mesajı verdi.

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Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Yunanistan’a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir.

*Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz.

*Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir ‘barış ve iş birliği kuşağı’ tesis etmektir.

*Türkiye’nin operasyon derinliğini Suriye’den Irak’a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz.

*Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege’de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık.