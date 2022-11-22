Esad’a yakın kaynak: Ankara, operasyonu Şam’la koordineli yürütüyor

Şam yönetimine yakın bir kaynağa dayandırılan bilgilere göre, TSK’nın Suriye ve Irak’ta hava harekatı Beşar Esad yönetimiyle koordineli yürütülüyor.

Esad’a yakın kaynak Şam ve Ankara’nın koordineli hareket ettiğini söyledi. (AA)

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 13 Kasım’daki patlamada altı kişi ölmüş, 81 kişi de yaralanmıştı. Resmi makamlar saldırıyı ‘PKK/YPG/PYD’nin yaptığı belirtmiş, sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, 20 Kasım’da Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı başladığını duyurmuştu.

‘Şam’ın da haberi var’

Birgün yazarı İbrahim Varlı harekata ilişkin Suriye devletinden de onay alındığını belirterek, Şam yönetimine yakın bir kaynaktan aldığı bilgileri paylaştı.

Varlı şunları yazdı: “Askeri harekâta dair konuştuğum Şam yönetimine yakın kaynakların aktardığına göre; Ankara Şam ile de operasyona dair bir koordinasyon içerisinde. İstihbarat örgütleri arasında uzun süredir görüşmeler vardı, operasyon da bu görüşmelerde ele alındı. Şam’ın operasyona zımni bir onayı var. Türkiye’nin harekâtına karşılık Suriye ordusu da İdlib’te aynı zaman diliminde cihatçılardan ona yakın bölgeyi geri aldı. İdlib’te TSK, Suriye ordusu ile köktendinci gruplar arasında baraj işlevi görüyor. Aynı kaynaklara göre operasyonda ölen Suriyeli asker sayısı iki, bunlar da Menbiç ile Tel Rıfat arasındaki cephe hattında vuruldu. Bu bölgede mevziler birbirine yakın olduğu için Suriyeli askerlerin bulunduğu noktalar da isabet aldı.”