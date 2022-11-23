Selvi, Erdoğan’ın ‘grand strateji’sini anlattı: Putin ev sahipliğinde Esad’la görüşme

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’la 2023 seçimlerinden önce görüşebileceğini yazdı.

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Bir süredir Esad’la görüşme sinyalleri veren Erdoğan geçen hafta G20 zirvesi sonrası Türkiye’nin Suriye ile Mısır’la ilişkileri hakkındaki bir soruyu, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz“ diye yanıtlamıştı.

Bu sözlerden birkaç gün sonra Erdoğan, Katar’da yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle el sıkıştı.

AKP’ye yakınlığıyla tanınan Abdülkadir Selvi, Sisi adımından sonra Erdoğan’ın Esad’la 2023 seçimlerinden önce görüşebileceğini yazdı.

”İki liderin görüşmesinin seçimlerden önce yapılabileceği belirtiliyor” diyen Selvi, görüşmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ev sahipliğinde düzenlenebileceğini bildirdi.

Selvi, görüşmelerin arkasında ‘Grand Strateji’ adını verdiği bir konseptin olduğunu öne sürdü: “Grand Strateji’nin gereği olarak gri alanların yönetilmesi, kriz konularının ortadan kaldırılması ve sorunlu ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor.”

CHP Suriye krizinin çözülmesi için Esad yönetimiyle diyaloğun gerekli olduğunu uzun süredir savunurken iktidar kanadından buna sert tepkiler geliyordu. Selvi gibi iktidara yakın isimler de yazılarında muhalefetin bu politikasına saldırıyordu.