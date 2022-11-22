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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: Türkiye, ABD ve Rusya’nın kontrolündeki hava sahalarını kullandı

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, Suriye’de ABD ve Rusya’nın kontrolündeki hava sahalarını ‘koordinasyon halinde kullandıklarını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.


Türkiye buna karşılık hafta sonunda ‘Pençe Kılıç’ adını verdiği bir hava operasyonuyla Suriye’nin kuzeyinde Kobani’nin de aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerine ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlattı.

Saldırıda savaş uçakları ve insansız hava araçları kullanıldı. YPG’ye yönelik bu saldırı bölgelerinin hava sahaları Rusya ve ABD’nin kontrolünde.

Reuters’ın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Türk savaş uçaklarının operasyon boyunca Suriye, Rusya veya ABD’nin kontrolündeki hava sahasını kullanmadığını, saldırıların Türkite hava sahası içinden düzenlendiğini söyledi.

‘Özellikle Rusya’yla iletişim kuruldu’

Ancak bilgi veren üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi ve Türkiye destekli Suriye muhalefetinden iki kıdemli kaynak, savaş uçaklarının YPG’nin kontrolündeki Suriye topraklarının üzerinde uçtuğunu ve Ankara’nın bu konuda özellikle Rusya’yla iletişim kurduğunu belirtti.

Türk güvenlik yetkilisi, şunları dedi: “Suriye’de hem Rusya hem de ABD’nin kontrolündeki hava sahası alanları var. İstanbul’daki saldırı sonrası ve ardından sınırda yapılan roket saldırılarını takiben TSK jetleri ABD ve Rusya’nın kontrolündeki hava sahasını kullandı. Bu iki ülkeyle bir şekilde koordinasyon kuruldu.”

Gelişmeler hakkında bilgi sahibi olan Suriye muhalefetinin kıdemli mensuplarından Albay Abdulcabbar Akaidi de “Türkler, Suriye hava sahasının ilgili kısımlarında kontrol sahibi olan Ruslar ve Amerikalılarla koordinasyon içindeydi” dedi.

Kara harekatına hazırlık çağrısı

Bu arada muhalif kuvvetlerden bir kaynak ve iki Türk kaynak Türkiye’nin, Suriye Milli Ordusu’dan olası bir kara operasyonuna hazırlık yapmasını istediğini sölyedi.

Suriye muhalefetinden bir askeri kaynak, “Türkler izinde olan tüm komutanlardan görev yerlerine dönmelerini, Suriye’de olanların yerlerinden ayrılmamalarını ve hazırlık seviyelerini artırmalarını istedi” dedi, ancak henüz bir görevlendirme veya hareket planı verilmediğini söyledi.

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