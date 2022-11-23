Paylan’dan Akar’a uyarı: Taksim saldırısı ‘darbe dinamiği’ olabilir

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Taksim’de altı yurttaşın yaşamını yitirdiği saldırının zanlısının ifadelerine dikkat çekerek, 2015’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polisin öldürülmesiyle başlatılan operasyonları hatırlattı.

Paylan, “Çatışmalı dönem ondan sonra başladı. İstanbul Taksim’deki terör olayı yeni bir darbe dinamiğinin bir parçası olabilir” dedi.

Paylan’ın Akar’a uyarısı: Saldırıda darbe dinamiği olabilir (AA)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2021 kesin hesabıyla 2023 bütçe kanun teklifi görüşmelerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Görüşmede HDP’li Paylan, 2015 seçimleri sonrası 33 yurttaşın yaşamını yitirdiği Suruç saldırısını hatırlatarak Akar’ı şöyle eleştirdi: “Hemen ardından iki polisimiz Ceylanpınar’da öldürüldü. Ankara Gar katliamı oldu. Şehir çatışmaları başladı. Biz dedik ki burada bir darbe dinamiği var. Soruşturalım, üst akla bakalım dedik. Uluslararası ayakları olabilir dedik sayın bakan. Siz genelkurmay başkanıydınız, gördünüz mü o dinamiği? Görmediniz. Bakın biz gördük. Bizler savaş karşıtıyız. Sorunların müzakere ile çözülmesini savunuyoruz. Memlekette bir Kürt sorun var, demokrasi sorunu var. Ama siz hala bir asker gibi davranıyorsunuz, bir siyasetçi gibi değil.”

‘Üç kardeşi ÖSO’da öldü’

Taksim’deki terör saldırısının zanlısının ifadelerini Bakan Akar’a okuyup okumadığını soran Paylan, şöyle devam etti:

*Ne diyor ifadelerinde, ‘Benim üç kardeşim ÖSO’da (Özgür Suriye Ordusu) öldü’ diyor. ‘Şu anda bir kardeşim daha ÖSO’da savaşıyor, yaralandı ÖSO’ya döndü‘ diyor. ‘Diğer kardeşlerimi de öldürmekle tehdit ettiler‘ diyor. Ya kendi ifadesinde bile bağlantılarına bakıyorsunuz, getiren kişinin ağabeyi ÖSO’da, öbürünün kardeşi ÖSO’da, MÜSİAD bağlantıları, MHP bağlantısı geçiyorum, o konuda eğer ki bir HDP’li çıksaydı ne olurdu? Kıyamet kopardı.

Davutoğlu ‘Uçakları kaldırın’ demişti

*Bu kadar şaibe var ortada, ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ceylanpınar’da yaptığınızı yapıyorsunuz. Okuyamadınız, Ceylanpınar’da iki polisimiz öldürüldüğünde dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’yla toplantı yaptınız. O size uçakları kaldırma emri verdi. Ve o uçaklarla ‘Gidin bombalayın’ dedi. Çatışmalı dönem ondan sonra başladı.

‘Taksim saldırısı yeni bir darbe dinamiği olabilir’

*İstanbul Taksim’deki terör olayı yeni bir darbe dinamiğinin bir parçası olabilir. Buna bir bakalım. Bu kadar ÖSO bağlantısı var. ‘Kobani’den emir geldi’ deniyor. Önce deniyor ki ‘Afrin’den girmiş.’ Afrin kimin kontrolünde? HTŞ’nin kontrolünde, Türkiye’nin silahlı kuvvetlerinin belli unsurları var. İdlip’e baktığımızde; ‘İdlip’ten girmiş’ deniyor. İdlip’te kimler var? Bu kişi aylar önce Türkiye’ye girmiş, kimler tarafından himaye edilmiş?

*Türkiye’de himaye edenlerin hepsi bakıyorsunuz Özgür Suriye Ordusu’nun temsilcileri. Siz diyorsunuz ki bunu örgüt yaptı. Buna inanın; niye? Çünkü ‘Bizim operasyon yapmamız lazım. Buna inanın’ diyorsunuz.