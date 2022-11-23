Mazlum Kobani’nin açıklamaları AKP’li vekili kızdırdı: Suçlu muhalefet oldu

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) komutanlarından Mazlum Kobani’nin, İstiklal Caddesi’ndeki patlamada bombayı yerleştiren Ehlam Elbeşir’in IŞİD bağlantılı olduğunu iddia etmesinin üzerine AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel muhalefeti hedef aldı.

AKP’li Özel, Kobani’nin sözlerini yalanladı, muhalefete çıkıştı. (Reuters)

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti. Reuters’a konuşan bir Türk yetkiliyse IŞİD bağlantısını tamamen gözardı etmediklerini söylemişti.

YGP’nin çatı örgütü DSG’nin komutanlarından Kobani, Al Monitor’den Amberin Zaman’a konuşmuş, Elbeşir’in IŞİD bağlantılarını anlatmıştı.

AKP’li vekil: Muhalefet alçaldı

Saldırıya ilişkin resmi makamların açıklamalarını çelişki bulanlar, Kobani’nin açıklamalarını tartışmaya başlamıştı. AKP’den tepki geldi.

Açıklamaları yalanlayan AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Twitter’dan şunları yazdı: “Terörist Mazlum Abdi’nin (Mazlum Kobani) yalanlarına sarılacak kadar alçaldılar… Muhalif olmak başka, terörizmin propagandasına alet olmak başka… Bu bahtsızlar dün PKK ile TAK aynı şey değil diyorlardı. Bugün de PKK ile YPG aynı şey değil diyorlar. PKK; PJAK’tır, YPJ’dir, TAK’tır, YPG’dir, YRK’dir, PYD’dir, SDG’dir…”