DSG Komutanı Kobani, İstiklal bombacısının ‘IŞİD bağlantısını’ anlattı

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) komutanlarından Mazlum Kobani, İstiklal Caddesi’ndeki patlamada bombayı yerleştiren Ehlam Elbeşir’in IŞİD bağlantılı olduğunu iddia etti.

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13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti. Reuters’a konuşan bir Türk yetkiliyse IŞİD bağlantısını tamamen gözardı etmediklerini söylemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kara harekatının da düzenleneceğini belirtmişti.

YGP’nin çatı örgütü DSG’nin komutanlarından Kobani, Al-Monitor’dan Amberin Zaman’a konuştu.

Kobani, İstanbul saldırısında bombayı yerleştiren kadının IŞİD bağlantılı olduğunu iddia ederken, saldırıyı Türkiye’nin kontrolündeki Suriyeli grupların düzenlediğini öne sürdü.

Elbeşir’in ifadesi olduğu söylenen açıklamalar dün basında yer almış, bunda Elbeşir’in, kardeşlerinin Özgür Suriye Ordusu’na (Türkiye’ye yakın ‘ılımcı İslamcı’ grup) bağlı olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Kobani şunları söyledi:

* Saldırının Türk hükümetinin bize karşı savaşa zemin hazırlamak için tasarladığı bir provokasyon eylemi olduğuna inanıyorum.

* Birçok araştırma yaptık ve saldırının Türkiye’nin kontrolünde faaliyet gösteren Suriyeli muhalif gruplar tarafından düzenlendiği sonucuna vardık.

* Bombayı yerleştirdiği için tutuklanan kadının IŞİD’le bağlantılı bir aileden geldiğini tespit ettik ve bu bilgiyi ilk kez burada medyaya açıklıyorum.

* Kadının kardeşlerinden üçü IŞİD için savaşırken öldü. Biri Rakka’da, diğeri Menbiç’te ve üçüncüsü Irak’ta öldü. Diğer erkek kardeşiyse Afrin’deki Türkiye destekli muhalif Suriyeli grupların komutanlarından biri.

* Kadın, üç farklı IŞİD savaşçısıyla evli. Ailesi Halepli.

* Bombalama olayıyla kesinlikle hiçbir ilgimiz yok ve böyle bir politikamız da yok.