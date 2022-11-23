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Yaramazlara biraz batar!

ABD: Türkiye’nin harekatı Suriye’deki ABD askerlerine tehdit oluşturdu

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye’nin düzenlediği hava harekatlarının Suriye’deki ABD askerlerine ‘tehdit oluşturduğu yönünde bilgi edindiklerini’ kaydetti.

Fotoğraf: AA

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.


Türkiye buna karşılık hafta sonunda ‘Pençe Kılıç’ adını verdiği bir hava operasyonuyla Suriye’nin kuzeyinde Kobani’nin de aralarında bulunduğu çeşitli bölgelere hava harekatı başlatmıştı.

Bunun üzerine YPG tarafından atıldığı belirtilen roketler Gaziantep’in Karkamış ilçesine ve Kilis Öncüpınar sınır kapısı bölgesine düşmüştü. Karkamış’taki saldırıda iki sivil hayatını kaybederken, Öncüpınar’daki saldırıda sekiz güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Bölgede gerilim tırmanırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kara harekatı sinyali vermişti.

‘Suriye’yi istikrarsızlaştıracak her türlü askeri eyleme karşıyız’

VoA Türkçe’nin aktardığına göre CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, ABD’nın ‘Suriye’deki durumu istikrarsızlaştıracak her türlü askeri eyleme karşı olduğunu’ söyledi.

Buccino “Bu eylemler, IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasına ve bölgeyi tehdit etmesine asla izin vermemek için devam ettirdiğimiz mücadele de dahil, ortak amaçlarımızı tehdit etmektedir” dedi.

Türkiye’nin düzenlediği hava harekatının ‘bölgedeki Amerikan askerlerine ve Amerikalı askeri personele yönelik bir tehdit oluşturduğuna ilişkin ilave bilgi edindiklerini’ de söyleyen Albay Buccino, “Şu anda askeri üssün yerini açıklayamayız” dedi.

‘300 metre uzaklıktaydılar’

VOA’ya konuşan kaynaklar, üssün Haseke yakınında olduğunu söyledi.

Biri Pentagon yetkilisi olmak üzere iki kaynak hava harekatı sırasında, ‘ABD askerlerinin Haseke’de bulunan ortak üsten 300 metre uzaklıkta olduğunu’ söyledi.

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, Suriye’de ABD ve Rusya’nın kontrolündeki hava sahalarını ‘koordinasyon halinde kullandıklarını’ söylemişti.

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