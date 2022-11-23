Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘ÖSO ve HTŞ’yle kurulan ilişkiler araştırılsın’ önergesi reddedildi

HDP’nin ‘İktidarın Suriye dış politikasında ÖSO ve HTŞ ile kurduğu ilişkiler’ önergesinin öne alınması, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: AA

HDP’nin verdiği önergede, ‘iktidarın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Heyetu Tahriru’ş Şam (HTŞ) ve benzeri yapılarla olan ilişkileri ve bunun siyasal-toplumsal etkilerinin ortaya çıkarılması’ amacıyla araştırmanın öne alınması talep edildi. Talep AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.


‘İktidarın Suriye dış politikasının savaşı beslediğini’ savunan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, ‘bu politika nedeniyle mülteci ve göçmen sorununun devasa boyutlara ulaştığını’ söyledi. Oluç’un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye’nin çeşitli illerinde IŞİD’liler yaşıyorlar, çalışıyorlar. Zaman zaman operasyonlar yapılıp bunlar yakalanıyor, ortaya çıkarılıyor ama bu ilişkileri hep vurguladık ve söyledik.

* Türkiye’nin terör listesinde yer alan HTŞ, 11-13 Ekim’de Afrin’e girdi.

* Taksim’de bir bomba patlatıldı ve altı yurttaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda insanımız yaralandı. Bu Taksim’deki saldırıdan bugüne kadar büyük bir bilgi kirliliği yaratıldı ve bu bilgi kirliliği aslında bilinerek yaratıldı.

* Gözaltına alınanlarla ilgili de büyük bir bilgi kirliliği var. Sonra ortaya sızdırmalar yapıldı, çeşitli ifadeler ve ilişkiler sızdırıldı. Bu sızdırılanlardan bir tanesi, bu yakalanan, bombayı taşıdığı söylenen kişiyle ilgili. O ifadeden anlıyoruz ki bu bombayı taşıyan kişinin ağabeylerinden birisi ÖSO komutanıymış. İfadesinin sızdırılan kısmında altı kardeşler, üçü ölmüş erkek kardeşlerin. IŞİD saflarında savaşıyormuş üç erkek kardeşi.

* Dezenformasyon almış, götürmüş ve iktidar aslında dezenformasyonun merkezi haline gelmiş ve bu dezenformasyonla bir oyun planı kurmuş. Nedir oyun planı? Ben burada dün de söyledim: Oyun planı, savaş ve çatışma ortamında Türkiye’yi seçime götürmek, oyun planınız bu. Bugün Genel Başkanınız grup toplantısında açıkladı oyun planının bu olduğunu. Biz de onun için diyoruz ki: Bu oyun planından vazgeçin, savaş ve çatışma ortamından uzak dursun Türkiye. Barış içinde bir seçim ortamına gitmenin imkanlarını yaratalım.

Şam’dan Ankara’ya ‘geri çekilme çağrısı’: Türkiye’nin bahaneleri kimseyi aldatmıyor

Erkan Baş: İktidar ‘bölgede savaş, yurtta baskı’ mantığıyla hareket ediyor

Rus yetkili: Türkiye büyük çaplı bir kara harekatından kaçınmalı

Bahçeli’nin ‘tavsiyesine’ uyan Erdoğan’dan, Esad’la görüşmeye yeşil ışık

Mazlum Kobani’nin açıklamaları AKP’li vekili kızdırdı: Suçlu muhalefet oldu

DSG Komutanı Kobani, İstiklal bombacısının ‘IŞİD bağlantısını’ anlattı

Akşener’den harekat yorumu: Devlet intikam almaz, buna gerek kalmaz

Erdoğan’dan harekat mesajı: Uygun zamanda karadan da tepelerine bineceğiz

Paylan’dan Akar’a uyarı: Taksim saldırısı ‘darbe dinamiği’ olabilir

Selvi, Erdoğan’ın ‘grand strateji’sini anlattı: Putin ev sahipliğinde Esad’la görüşme

Pentagon’dan ‘Suriye çağrısı’: Çatışmaları durdurun, kazanımları riske atıyor

AA: YPG’nin attığı üç roket Kilis’e düştü

ABD: Suriye’ye operasyon, ortağımız DSG’nin IŞİD’le mücadelesini kısıtlayabilir

Erdoğan: Güvenlik çizgisini olması gereken yere çekeceğiz

Esad’a yakın kaynak: Ankara, operasyonu Şam’la koordineli yürütüyor

HDP’li Buldan: AKP-MHP ittifakı seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlattı

İsveç Dışişleri bakanından Türkiye’nin hava harekatına destek

İstanbul’da ‘harekat protestoları’na polis müdahalesi: 73 gözaltı

ABD, hava harekatını ‘istikrarsızlaştırıcı’ buldu: Ortak hedefleri tehdit ediyor

HDP’den muhalefete ‘harekat uyarısı’: Yıkımın parçası olma

Taksim saldırısına ilişkin beş kişi daha tutuklandı

Güvenlik kaynakları: Kara harekâtı için hazırlık yapılıyor

Karkamış’ta eğitime bir haftalık ara

Karkamış’a saldırıda CHP’li Mahir Polat’ın beş yaşındaki yeğeni de hayatını kaybetti

Karkamış’a roketli saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti

Erdoğan’dan kara harekatı sinyali

Selvi’den al haberi: Kara harekatı gündemde

Demirtaş’tan hava saldırısına tepki: Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz

Kilis’ten sonra Gaziantep’e roket saldırısı

İçişleri: Kilis’e roketli saldırıda sekiz güvenlik personeli yaralandı

Sınıra zırhlı sevkiyatı: Kara harekâtı mı başlıyor?

HDP’den ‘operasyon’ çıkışı: Taksim saldırısı karanlık bir tezgahtı

Emek ve özgürlük ittifakı: AKP’nin ömrünü uzatma saldırılarını reddediyoruz

Davutoğlu’ndan operasyona destek mesajı: Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı başlatıldı

Akşener’den ‘operasyon’ mesajı: İnşallah her şey öngördüğümüz gibi gelişir 

Suriye ve Irak’a hava harekatı | MSB: 89 farklı nokta vuruldu

ABD, vatandaşlarını uyardı: Türkiye, Irak ve Suriye’ye operasyon düzenleyebilir

Reuters’a konuşan Türk yetkiliden ‘bir gece ansızın’ mesajı

Taksim saldırısı: Elbeşir’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı

Taksim saldırısı zanlısı: Çantada bomba olduğunu bilmiyordum, tehdit ettiler

Taksim’deki saldırıya yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi Azez’de gözaltına alındı

PKK, Taksim saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı

Soylu, ABD’nin taziyesini reddetti: Mesajı aldık, güçlü cevap vereceğiz

Emniyet: Saldırının faili, PKK tarafından yetiştirildiğini beyan etti

Demirtaş: Amaç ya da gerekçe ne olursa olsun sivillere her saldırı terördür

Taksim’deki saldırı 2015’teki şiddet sarmalını akla getirdi

Taksim’deki patlama sonrası sosyal medyada ‘bant daraltılmış’

Taksim’de bomba patlatıldı: En az altı ölü, 81 yaralı

SON HABERLER