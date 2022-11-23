AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘ÖSO ve HTŞ’yle kurulan ilişkiler araştırılsın’ önergesi reddedildi

HDP’nin ‘İktidarın Suriye dış politikasında ÖSO ve HTŞ ile kurduğu ilişkiler’ önergesinin öne alınması, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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HDP’nin verdiği önergede, ‘iktidarın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Heyetu Tahriru’ş Şam (HTŞ) ve benzeri yapılarla olan ilişkileri ve bunun siyasal-toplumsal etkilerinin ortaya çıkarılması’ amacıyla araştırmanın öne alınması talep edildi. Talep AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

‘İktidarın Suriye dış politikasının savaşı beslediğini’ savunan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, ‘bu politika nedeniyle mülteci ve göçmen sorununun devasa boyutlara ulaştığını’ söyledi. Oluç’un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye’nin çeşitli illerinde IŞİD’liler yaşıyorlar, çalışıyorlar. Zaman zaman operasyonlar yapılıp bunlar yakalanıyor, ortaya çıkarılıyor ama bu ilişkileri hep vurguladık ve söyledik.

* Türkiye’nin terör listesinde yer alan HTŞ, 11-13 Ekim’de Afrin’e girdi.

* Taksim’de bir bomba patlatıldı ve altı yurttaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda insanımız yaralandı. Bu Taksim’deki saldırıdan bugüne kadar büyük bir bilgi kirliliği yaratıldı ve bu bilgi kirliliği aslında bilinerek yaratıldı.

* Gözaltına alınanlarla ilgili de büyük bir bilgi kirliliği var. Sonra ortaya sızdırmalar yapıldı, çeşitli ifadeler ve ilişkiler sızdırıldı. Bu sızdırılanlardan bir tanesi, bu yakalanan, bombayı taşıdığı söylenen kişiyle ilgili. O ifadeden anlıyoruz ki bu bombayı taşıyan kişinin ağabeylerinden birisi ÖSO komutanıymış. İfadesinin sızdırılan kısmında altı kardeşler, üçü ölmüş erkek kardeşlerin. IŞİD saflarında savaşıyormuş üç erkek kardeşi.

* Dezenformasyon almış, götürmüş ve iktidar aslında dezenformasyonun merkezi haline gelmiş ve bu dezenformasyonla bir oyun planı kurmuş. Nedir oyun planı? Ben burada dün de söyledim: Oyun planı, savaş ve çatışma ortamında Türkiye’yi seçime götürmek, oyun planınız bu. Bugün Genel Başkanınız grup toplantısında açıkladı oyun planının bu olduğunu. Biz de onun için diyoruz ki: Bu oyun planından vazgeçin, savaş ve çatışma ortamından uzak dursun Türkiye. Barış içinde bir seçim ortamına gitmenin imkanlarını yaratalım.