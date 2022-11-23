Rus yetkili: Türkiye büyük çaplı bir kara harekatından kaçınmalı

Rusya, Türkiye’nin Suriye’de düzenleyebileceği büyük çaplı bir kara harekatından ‘kaçınması’ gerektiğini söyledi.

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13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Katar dönüşü uçaktaki gazetecilere konuşan Erdoğan ”Hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil” demişti.

Partisinin grup toplantısında bugün konuşan Erdoğan, kara harekatının da ‘uygun’ bir zamanda başlayacağını söyledi.

Rusya’ysa, Türkiye’nin Suriye’de düzenleyebileceği büyük çaplı bir kara harekatının şiddeti tırmandırabileceğini belirterek Türkiye’nin bu adımdan kaçınması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın üst düzey müzakerecisi Alexander Lavrentyev, Kazakistan’da Türk ve İran heyetleriyle Suriye’ye ilişkin yeni görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Ankara’nın görüşlerimize kulak vereceğini ve sorunu çözmenin başka yollarının bulunacağını umuyoruz” dedi.