Erdoğan’dan harekat mesajı: Uygun zamanda karadan da tepelerine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak’ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla ilgili “Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz” dedi.

Fotoğraf: AA

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Katar dönüşü uçaktaki gazetecilere konuşan Erdoğan ”Hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil” demişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, kara harekatının ‘uygun’ bir zamanda başlayacağını söyledi.

Erdoğan şunları söyledi: ”Uçaklarla, SİHA’larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Güney sınırlarımızın tamamını bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız daha güçlüdür.

Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıban başı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. O beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır.”