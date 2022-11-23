Bahçeli’nin ‘tavsiyesine’ uyan Erdoğan’dan, Esad’la görüşmeye yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin “(Suriye Cumhurbaşkanı) Esad’la görüşme olabilir mi” sorusuna “Olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız” yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle tokalaşmasını doğru bularak Esad’la da görüşülmesi gerektiğini söylemişti.

Erdoğan, “Esad ile görüşme olabilir mi?” sorusuna ‘Olabilir’ diye yanıtladı (Reuters)

Bir süredir Esad’la görüşme sinyalleri veren Erdoğan geçen hafta G20 zirvesi sonrası Türkiye’nin Suriye ile Mısır’la ilişkileri hakkındaki bir soruyu, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz“ diye yanıtlamıştı.

Bu sözlerden birkaç gün sonra Erdoğan, Katar’da yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle el sıkışmıştı.

Dün, grup toplantısında konuşan Bahçeli de Erdoğan’ın Sisi’yle kurduğu teması doğru bulduğunu söyleyip “Bize göre arkası gelmelidir. Esad ile de görüşülmeli. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular araları iyice açacaktır” demişti.

Öte yandan, AKP’ye yakınlığıyla tanınan Abdülkadir Selvi bugün Sisi adımından sonra Erdoğan’ın Esad’la 2023 seçimlerinden önce görüşebileceğini yazdı. Selvi, görüşmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ev sahipliğinde düzenlenebileceğini bildirdi.