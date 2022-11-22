Bahçeli’den Erdoğan’a dış politika tavsiyesi: Esad’la da görüşmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle tokalaşmasını doğru buldu. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’la da görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan ve Sisi. (AA)

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

İkili iki gün önce, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.

Bugünkü grup toplantısında konuşan Bahçeli, Erdoğan’ın Sisi’yle kurduğu temasın doğru bir temas olduğunu söyledi.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* LGBTİ’yi desteklemek bir hak mıdır? Yoksa bir sapkınlık mıdır? İstiklal Caddesi’nde bombayla bebek arabası devirmek, altı insanımızı katletmek bir hakkın konusu mudur? TV’lerde sabitleşmiş sözde yorumculara, aydınım diye ortalıklarda gezinen şarlatanlara bilmediğimiz hak ve hukuk zemininde katlanmak mümkün ve muteberdir?

* 19 Kasım 2022 gecesi icra edilen Pençe Kılıç, Türkiye’nin hukuki ve meşru bir hakkıdır. Harekatın durdurulması için dünyaya çağrı yapan HDP, TBMM’ye sızmış düşman bakiyesidir. Böylesi bir parti görünümlü örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Bu bölücü şebeke kapatılmasın da hazine yardımıyla teröristlere yardıma devam mı etsin? AYM’nin hala neyi beklediğini sormayalım mı?

* CHP’yi HDP’den HDP’yi de CHP’den ayrı tutmamız hayaldir.

* İçişleri Bakanımıza alçak diyen, haksız suçlamalarda bulunan, surda gedik açmak için çırpınan, PKK -YPG adına saldıran terörist sevicilerin topu alçağın da alçağıdır. Namerttir. Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atanların alayı birden paralı askerliğe talip olmuş müptezellerdir.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Sisi ile teması doğru bir temastır. Bize göre arkası gelmelidir. Esad ile de görüşülmeli. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular araları iyice açacaktır.

* Mısır ve Türkiye’nin derin tarihsel bağları vardır.

* Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir.