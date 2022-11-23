Akşener’den harekat yorumu: Devlet intikam almaz, buna gerek kalmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis’teki grup toplantısında TSK’nın Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı hava harekatını değerlendirdi.

Akşener, İYİ Parti TBMM grup toplantısında konuştu. (AA)

Sınır güvenliği ve önleyici politikaları hatırlatan Akşener, şunları söyledi: “Yalnız iktidarın devlet yönetimiyle ilgili sorunu olduğundan atladığı bir şey var, devlet intikam almaz. Devlet, kadim geleneklerimizden nasibini alanlar bilir ki devletin intikam almasına gerek kalmaz. Çünkü devlet, milletine zarar vermeye niyetlenenler için daha onlar harekete geçmeden gereğini yapar.”

İktidar içinde ‘bir grup vasıfsız makam israfı’ olduğunu öne süren Akşener, şöyle devam etti: “Gerçekten terörle mücadele etmek istiyorsanız, bu meselenin sınırlarımızın güvenliğiyle, insan kaçakçılarıyla, kontrolsüz göç dalgasıyla doğrudan ilişkili olduğunu artık kabul edin. Oluşacak tehditleri sadece sınır ötesi operasyon yaparak önleyemeyiz.”