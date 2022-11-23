Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şam’dan Ankara’ya ‘geri çekilme çağrısı’: Türkiye’nin bahaneleri kimseyi aldatmıyor

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan, Astana görüşmeleri sonrasında Türkiye’nin hava saldırılarına tepki gösterdi ve geri çekilmeye çağırdı: “Asgari düzeyde güvenilirlik kazanmak için yapılan açıklamalara sahadaki eylemler eşlik etmeli.”

Fotoğraf. Reuters

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kara harekatı sinyali verirken aynı zamanda yıllarca ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la da görüşebileceklerini, ‘siyasette küskünlüğün olmayacağını’ söyledi.


Erdoğan’ın bu çıkışına Şam yönetiminden yanıt niteliğinde açıklama geldi. Suriye konulu Astana görüşmelerinin 19’uncusu sona erdi. Suriye devlet ajansı SANA’nın haberine göre görüşmelere Şam heyetinin başkanı olarak katılan Sosan, ABD ve Türkiye’nin Suriye’de asker bulundurmasını ‘işgal’ diye niteleyerek iki ülkeyi de geri çekilmeye çağırdı.

Sosan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye hakkında şunları söyledi: “Türk işgalinin Suriye’deki politikalarını aklamak için kullandığı bahaneler artık kimseyi aldatmamaktadır ve sınır güvenliği ortak bir sorumluluk olduğundan asgari düzeyde güvenilirlik kazanmak için yapılan açıklamalara sahadaki eylemler eşlik etmelidir. Bunun garantisi de münhasıran Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve iç işlerine karışılmaması ve işgalci güçlerin geri çekilmesinde yatıyor.”

Erkan Baş: İktidar ‘bölgede savaş, yurtta baskı’ mantığıyla hareket ediyor

Rus yetkili: Türkiye büyük çaplı bir kara harekatından kaçınmalı

Bahçeli’nin ‘tavsiyesine’ uyan Erdoğan’dan, Esad’la görüşmeye yeşil ışık

Mazlum Kobani’nin açıklamaları AKP’li vekili kızdırdı: Suçlu muhalefet oldu

DSG Komutanı Kobani, İstiklal bombacısının ‘IŞİD bağlantısını’ anlattı

Akşener’den harekat yorumu: Devlet intikam almaz, buna gerek kalmaz

Erdoğan’dan harekat mesajı: Uygun zamanda karadan da tepelerine bineceğiz

Paylan’dan Akar’a uyarı: Taksim saldırısı ‘darbe dinamiği’ olabilir

Selvi, Erdoğan’ın ‘grand strateji’sini anlattı: Putin ev sahipliğinde Esad’la görüşme

Pentagon’dan ‘Suriye çağrısı’: Çatışmaları durdurun, kazanımları riske atıyor

AA: YPG’nin attığı üç roket Kilis’e düştü

ABD: Suriye’ye operasyon, ortağımız DSG’nin IŞİD’le mücadelesini kısıtlayabilir

Erdoğan: Güvenlik çizgisini olması gereken yere çekeceğiz

Esad’a yakın kaynak: Ankara, operasyonu Şam’la koordineli yürütüyor

HDP’li Buldan: AKP-MHP ittifakı seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlattı

İsveç Dışişleri bakanından Türkiye’nin hava harekatına destek

İstanbul’da ‘harekat protestoları’na polis müdahalesi: 73 gözaltı

ABD, hava harekatını ‘istikrarsızlaştırıcı’ buldu: Ortak hedefleri tehdit ediyor

HDP’den muhalefete ‘harekat uyarısı’: Yıkımın parçası olma

Taksim saldırısına ilişkin beş kişi daha tutuklandı

Güvenlik kaynakları: Kara harekâtı için hazırlık yapılıyor

Karkamış’ta eğitime bir haftalık ara

Karkamış’a saldırıda CHP’li Mahir Polat’ın beş yaşındaki yeğeni de hayatını kaybetti

Karkamış’a roketli saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti

Erdoğan’dan kara harekatı sinyali

Selvi’den al haberi: Kara harekatı gündemde

Demirtaş’tan hava saldırısına tepki: Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz

Kilis’ten sonra Gaziantep’e roket saldırısı

İçişleri: Kilis’e roketli saldırıda sekiz güvenlik personeli yaralandı

Sınıra zırhlı sevkiyatı: Kara harekâtı mı başlıyor?

HDP’den ‘operasyon’ çıkışı: Taksim saldırısı karanlık bir tezgahtı

Emek ve özgürlük ittifakı: AKP’nin ömrünü uzatma saldırılarını reddediyoruz

Davutoğlu’ndan operasyona destek mesajı: Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı başlatıldı

Akşener’den ‘operasyon’ mesajı: İnşallah her şey öngördüğümüz gibi gelişir 

Suriye ve Irak’a hava harekatı | MSB: 89 farklı nokta vuruldu

ABD, vatandaşlarını uyardı: Türkiye, Irak ve Suriye’ye operasyon düzenleyebilir

Reuters’a konuşan Türk yetkiliden ‘bir gece ansızın’ mesajı

Taksim saldırısı: Elbeşir’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı

Taksim saldırısı zanlısı: Çantada bomba olduğunu bilmiyordum, tehdit ettiler

Taksim’deki saldırıya yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi Azez’de gözaltına alındı

PKK, Taksim saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı

Soylu, ABD’nin taziyesini reddetti: Mesajı aldık, güçlü cevap vereceğiz

Emniyet: Saldırının faili, PKK tarafından yetiştirildiğini beyan etti

Demirtaş: Amaç ya da gerekçe ne olursa olsun sivillere her saldırı terördür

Taksim’deki saldırı 2015’teki şiddet sarmalını akla getirdi

Taksim’deki patlama sonrası sosyal medyada ‘bant daraltılmış’

Taksim’de bomba patlatıldı: En az altı ölü, 81 yaralı

SON HABERLER