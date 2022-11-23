Şam’dan Ankara’ya ‘geri çekilme çağrısı’: Türkiye’nin bahaneleri kimseyi aldatmıyor

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan, Astana görüşmeleri sonrasında Türkiye’nin hava saldırılarına tepki gösterdi ve geri çekilmeye çağırdı: “Asgari düzeyde güvenilirlik kazanmak için yapılan açıklamalara sahadaki eylemler eşlik etmeli.”

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Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kara harekatı sinyali verirken aynı zamanda yıllarca ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la da görüşebileceklerini, ‘siyasette küskünlüğün olmayacağını’ söyledi.

Erdoğan’ın bu çıkışına Şam yönetiminden yanıt niteliğinde açıklama geldi. Suriye konulu Astana görüşmelerinin 19’uncusu sona erdi. Suriye devlet ajansı SANA’nın haberine göre görüşmelere Şam heyetinin başkanı olarak katılan Sosan, ABD ve Türkiye’nin Suriye’de asker bulundurmasını ‘işgal’ diye niteleyerek iki ülkeyi de geri çekilmeye çağırdı.

Sosan, düzenlediği basın toplantısında Türkiye hakkında şunları söyledi: “Türk işgalinin Suriye’deki politikalarını aklamak için kullandığı bahaneler artık kimseyi aldatmamaktadır ve sınır güvenliği ortak bir sorumluluk olduğundan asgari düzeyde güvenilirlik kazanmak için yapılan açıklamalara sahadaki eylemler eşlik etmelidir. Bunun garantisi de münhasıran Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve iç işlerine karışılmaması ve işgalci güçlerin geri çekilmesinde yatıyor.”