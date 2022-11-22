Pentagon’dan ‘Suriye çağrısı’: Çatışmaları durdurun, kazanımları riske atıyor

Türkiye’nin Suriye’ye hava harekatına dair konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, “Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Türkiye buna karşılık hafta sonunda ‘Pençe Kılıç’ adını verdiği bir hava operasyonuyla Suriye’nin kuzeyinde Kobani’nin de aralarında bulunduğu çeşitli bölgelere hava harekatı başlatmıştı.

Bunun üzerine YPG tarafından atıldığı belirtilen roketler Gaziantep’in Karkamış ilçesine ve Kilis Öncüpınar sınır kapısı bölgesine düşmüştü. Karkamış’taki saldırıda iki sivil hayatını kaybederken, Öncüpınar’daki saldırıda sekiz güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Bölgedeki gerilim tırmanırken ABD’den de açıklamalar gelmeye devam ediyor. AA’nın haberine göre Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gelen soruları yanıtladı.

Sahadaki gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Singh, “Bakanlık olarak her boyutuyla tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi. Singh, ‘bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının IŞİD’le mücadeleyi etkilediğini’ belirterek ABD’nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti.

‘Kazanımları riske atıyor’

Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Singh, şöyle devam etti: “Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye’de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı IŞİD’in kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve IŞİD’in yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor.”