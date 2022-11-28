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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’ın savaş tuzağına düşmeyin’ diyen Erkan Baş’tan ‘barış mutabakatı’ önerisi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yeni bir operasyona başlayacağı işaret edilirken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “Kan siyasetini bu ülkenin ve bölgemizin kaderi olmaktan çıkaralım” dedi.

Fotoğraf: TİP

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 13 Kasım’daki patlamada altı hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Resmi makamlar saldırıyı ‘PKK/YPG/PYD’nin yaptığı belirtmiş, PKK ve YPG’yse bunu reddetmişti.


Milli Savunma Bakanlığı, 20 Kasım’da Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatının başladığını duyurmuştu. O günden bu yana hava harekatı ve topçu ateşi sürerken kara harekatının yakın olduğuna ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor

Reuters’a konuşan üst düzeydeki bir yetkili, TSK’nın operasyon için hazırlandığını, harekete geçmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ndan gelecek emri beklediğini söyledi.

Erdoğan da kabine toplantısı sonrası harekatın başlayacağı sinyalini “Hiç kimse Türkiye’nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın” sözleriyle verdi.

Muhalefete eleştiri

TİP lideri Baş’tan olası operasyona tepki geldi. Baş, muhalefeti ‘Erdoğan savaş politikasının arkasında dizilivermekle’ suçladı. Baş’ın Twitter hesabındaki açıklaması şöyle:

“Yine savaştan bahsediliyor. Yine yoksul ailelerin sıvasız evlerinde büyüyen evlatlarımız, kardeşlerimiz ölüyor. ‘Erdoğan iktidarı kaybetmemek için gerekirse savaş çıkarabilir’ diyenler, Erdoğan’ın ve onun savaş politikasının arkasına diziliveriyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz.

Neden evlatlarımızın başka ülkelerde öldüğünü soracağız

Bu tuzağa düşmemeliyiz. Neden evlatlarımızın başka ülkelerde öldüğünü soracağız. Neden Türkiye’nin katliamlarla anılan bir ülke olmaktan kurtulamadığını, bundan kimlerin çıkar sağladığını, neden lüks makam araçlarıyla taziyeye gidilen evlerin hep sıvasız olduğunu sorgulayacağız.

Bu ülkenin zenginliklerinin neden savaş için, AKP’nin başka ülkelerdeki maceraları için harcandığını düşüneceğiz. İktidarların neden çözümü değil de savaşı tercih ettiğini öğrenmek isteyeceğiz.

Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bu ülkenin vicdan sahibi, alın teriyle geçinen tüm insanlarına bu sebeple bir BARIŞ MUTABAKATI öneriyorum. Gelin, bu mutabakatta birleşelim. Gerekeni yapalım, kan siyasetini bu ülkenin ve bölgemizin kaderi olmaktan çıkaralım.

AKP’nin TSK’yı bir seçim kampanyası aracı gibi kullanmasına karşı çıkıyoruz

BARIŞ MUTABAKATI

I. Silah, sorunların çözümünü sağlamaz. Silahla çözüm arayan anlayışın tam karşısındayız.

II. Türkiye’deki yabancı asker varlığı ülkemiz ve bölgemiz için bir güvenlik sorunudur. Türkiye’nin yabancı topraklardaki askeri varlığı bugün itibariyle ülkemiz ve bölgemiz için bir güvenlik sorunudur. AKP’nin TSK’yı bir seçim kampanyası aracı gibi kullanmasına karşı çıkıyoruz.

‘NATO veya Rusya örnek alınmamalı, Suriye’yle görüşmeler başlamalı’

III. Türkiye’nin dış politikası, NATO veya Rusya gibi yayılmacı anlayış sahibi güçler örnek alınmadan yeniden yapılandırılmalı ve barışçıl dış politika yaklaşımına dönülmelidir.

IV. Kürt sorununun çözümü için muhatapların dahil olduğu bir diyalog sürecine ihtiyaç vardır. Ülkemiz, kendi sorununu kendi başına çözebilecek bir irade, yetenek ve güce sahiptir.

V. Sığınmacılar ve göç kaynaklı tüm sorunların çözümü ile Suriye’de istikrarsızlığın sona ermesi için Suriye ile görüşmeler başlamalıdır.

Bu tür eylemlere, mecliste de sokakta da karşı duracağımızı duyuruyoruz

VI. Türk-Kürt-Arap halklarını birbirlerine düşmanlaştıran her türlü söylemi ve eylemi reddediyoruz. Ayrımcı eylem ve söylemleri, terörist-hain gibi yaftalamaları kabul etmiyor, bu söylemler üzerinden yürütülecek herhangi bir tartışmanın parçası olmayacağımızı ilan ediyoruz.

VII. Sınırlarımızın içinden veya dışından düzenlenmiş her saldırıyı, her türlü sınır ötesi operasyonu, cihatçı örgütlere verilen açık/örtülü desteği ülkemize ve halkımıza karşı bir girişim olarak görüyoruz. Bu tür eylemlere, mecliste de sokakta da karşı duracağımızı duyuruyoruz.

VIII: Emperyalistlerin yüz yılı aşkın süredir kışkırttığı bölgedeki paylaşım mücadeleleri ve yayılmacı bölgesel aktörler nedeniyle kan gölüne dönen Ortadoğu’nun ve ülkemizin kaderini ancak hep birlikte ve daha güçlü bir sesle BARIŞ diyerek değiştirebiliriz.

AKP’nin tuzağına düşmeyelim. Ülkemizde eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği yaşatmak için Barış Mutabakatı’nda birleşelim.”

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