Erdoğan’dan harekat açıklaması: İzin almayız, hesap vermeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz” dedi.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* (Düzce depremi) Ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

* Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.

* İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.

* Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

* Hiç kimse Türkiye’nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın.

* (Kamudaki sözleşmeli personel) Üç yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

* Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde üç yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak.

* Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.

* (EYT) Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.

* Zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini görüyoruz. Ortaya konan iddialar bakanlıklarımızca takip edilmektedir.

* Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş sürecine gireceği bir dönemin eşiğindeyiz.

* Vatandaşlarımızdan sabır ve metanet bekliyoruz.