Akşener, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le görüştü: Kanını yerde bırakmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öldürülen eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le bir araya geldi.

Fotoğraf: İYİ Parti

İYİ Parti’den paylaşılan açıklamaya göre, Akşener, Ayşe Ateş’le parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı sürdü.

Akşener, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şunları kaydetti:

“Bugün Genel Merkez’imizde Sinan Ateş’in değerli eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldik. Buradan bir kez daha söylüyorum: Recep Bey’in tutamadığı sözü biz tutacağız. Sinan Ateş’in kanını asla yerde bırakmayacağız.”

Bugün Genel Merkez'imizde Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldik.



Buradan bir kez daha söylüyorum:

Recep Bey'in tutamadığı sözü biz tutacağız.



Sinan Ateş’in kanını asla yerde bırakmayacağız. pic.twitter.com/a230zDgyF6 — Meral Akşener (@meral_aksener) April 5, 2023

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki günlerde buluştuğu Ayşe Ateş’e ‘beraber hesap sorma’ sözü vermişti.

Ne olmuştu?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 21 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi Özyağcı cinayetten günler sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

Suikast öncesi konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Özyağcı’yı kaçırmakla suçlanan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı.

Demirbaş’ın o evde yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanak ‘kayboldu’. Üç savcının yürüttüğü soruşturmada iddianame yazımı aşamasına önümüzdeki günlerde geçilmesi beklenirken, tutanak soruşturmada önemli deliler arasındaydı.

Savcılığın soruşturma dosyasına tutanak girmedi. Ve bu nedenle savcılık Kılavuz hakkında herhangi bir işlem yapamadı.