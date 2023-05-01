Akşener: Asayişten sorumlu zat, erkek erkeğe evliliklerin peşine düşmüş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın göbeğinde öldürülen MHP’ye bağlı eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’i hatırlatarak, “Asayişten sorumlu zat, erkek erkeğe evliliklerin peşine düşmüş. Nerede Sinan Ateş’in katilleri, azmettiricileri” dedi.

Meral Akşener. (AA)

Akşener, Mersin’de düzenlenen mitingde konuştu. ANKA’nın haberine göre Akşener’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*14 Mayıs’ta kadınların itilip kakılmasına hayır diyecek miyiz? Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını emekliye sevk edecek miyiz? 13’üncü cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu’nu makamına alkışlarla oturtacak mıyız? Kiminizin ablası, kiminizin anası, kiminizin kardeşi Meral Akşener’i, başbakan edecek misiniz? Şimdi bunu duyanlar kalpten gidecekler.

*Recep Bey ve arkadaşları emekli, Sayın Kılıçdaroğlu makamına… Ondan sonra ilk yapacağımız şey temmuz ayının başında bütün emekli ve emekçilerime yüzde 50 zam yapmaktır. Bunu buradan söylemiş olayım.

*Asayişten sorumlu olması gereken şahıs (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) erkek erkeğe evlilik mevzusuna kafa takmış. Ey Mersinliler, biz kazanırsak erkekleri erkeklerle evlendiriyormuşuz. Böyle bir fantezi dünyasını hiç anlamak mümkün değil. Erkek erkeğe bitti, onun üstüne geçtik, erkekler, sizi hayvanlarla evlendiriyorlar. Erkek ve hayvan evlilikleri yaptıracakmışız. Daha enteresanı var 14 Mayıs akşamı kazandığımız takdirde darbe yapmış olacakmışız. Darbe değil, millet iradesi olarak 14 Mayıs’ta kazanacağız değil mi? Muhteremler duyun.

*Asayişten sorumlu, erkek erkeğe evliliklerin peşine düşmüş zat, hani ayakkabı numaralarına kadar her şeyi biliyordunuz? Nerede Sinan Ateş’in katilleri, nerede Sinan Ateş’in azmettiricileri? Mersinli biliyor. Onun hesabını ben sormazsam peşinden yürümezsem, abim benden hesap sorar. Abim mezarında döner. Ben eğer Nihat Gürer’in kız kardeşiysem o hesabı sormazsam namerdim, şerefsizim.