Akşener, Sinan Ateş’in evini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki ailesini, evlerinde ziyaret etti.

Görsel: ANKA

ANKA’nın haberine göre Akşener, Ateş’in annesi ve babasına başsağlığı dileklerini iletirken, faillerin yakalanması ve hukuk önünde cezalandırılmaları için konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Akşener, ziyaret sonrası kendisini görmeye gelen yurttaşlara “Takipçisi olacağım” dedi.

Ne olmuştu?

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.