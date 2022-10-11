Esenyurt kaymakamı, ‘Türk geleneklerine uymadığı’ gerekçesiyle Uganda etkinliğini iptal etti

İstanbul Esenyurt’ta Kardeş Kültürler Festivali kapsamında düzenlenen ‘Miss Uganda Esenyurt’ adlı güzellik yarışması kaymakamlık tarafından iptal edildi.

Görsel: Twitter

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği’nin organize ettiği yarışmanın bugün düzenlenmesi planlanıyordu.

TELE1’den Barış Önal’a konuşan Esenyurt Belediyesi Basın Yayın Müdürü Metin Karakoç’un aktardığına göre Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İl Dernekler Birliği’ne ‘Türk örf adet ve geleneklerine uygun olmadığı ve şehrin imajının bozulmaması gerektiğini’ söyleyerek etkinliğin iptal edildiğini kaydetti.

Basın müdürü Karakoç, açıklamasında iptal edilen etkinlikle ilgili belediyeye yazılı bir metnin gelmediğini söyledi. Belediye yarışmayı duyurduğu tweet’i silerken herhangi bir resmi açıklama yayınlamadı.

Esenyurt’ta daha önce de Kardeş Kültürler Festivali’nde konuşmasına izin verilmeyen MHP Milletvekili Arzu Erdem konuşma yapmak istemiş ancak izin verilmemişti. Erdem’in sahneden inmesinin ardından kalabalık bir grup tekbir getirerek etkinlik alanına zorla girmişti.