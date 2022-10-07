Bir konser engeli daha: Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’nun salon talebi reddedildi

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, müzisyenler Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’nun vereceği konser için yapılan salon talebini reddetti.

Fotoğraf: Youtube

Son zamanlarda birçok etkinlik ve konser ‘milli ve manevi hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada muhafazakarlar tarafından hedef gösterilip valilik ve kaymakamlıklarca bir bir iptal ediliyor.

Sanatçı Erkan Oğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 Ekim Pazartesi günü Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmeyi planladıkları konserlerinin, salon tahsis taleplerinin reddedilmesi sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

Bilet alan dinleyicilerinin biletlerinin satış noktaları üzerinden iptal edebileceğini söyleyen Oğur, şunları kaydetti:

“10 Ekim Pazartesi günü Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan Erkan Oğur- İsmail Hakkı Demircioğlu konserimiz salon tahsis talebimizin reddedilmesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bilet alan dinleyicilerimiz biletlerini bilet satış noktaları üzerinden iptal edebilirler.”