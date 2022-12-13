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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı yardımcısı, istismar tepkisinde ’28 Şubat oyunu’ gördü: Asla göz yummayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, altı yaşındaki çocuğun tarikat müridiyle ‘evlendirmesi’ne gelen tepkilerde ‘oyun’ gördü: “İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genellenmek suretiyle yapılmaya çalışılanı da görüyoruz… 28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız.”

Fotoğraf: AA

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmadı.


TBMM Genel Kurulu’nda süren cumhurbaşkanlığı bütçe teklifi görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, infial yaratan konuya ilişkin konuştu.

ANKA’nın haberine göre Oktay, şunları dedi:

“Gündemimizin en başında, tüm Türkiye’nin içini yakan çocuk istismarı vakası yer alıyor. İsnat edilen suç sabit görüldüğünde, suçluların tümünün en ağır cezayı alacaklarına da inancımız tamdır. İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genellenmek suretiyle yapılmaya çalışılanı da görüyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu ve ‘altılı masa’ya da sayın Aslı Baykal’ın dün paylaştığı Twitter mesajlarını özellikle hatırlatmak isterim. 28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız. Bunu da özellikle ifade etmek isterim.”

Kılıçdaroğlu, tepkilerin 28 Şubat sürecini hatırlattığı iddiasına ilişkin “Olayı 28 Şubat’a bağlayanlar, bu işe meşruluk kazandırmak isteyenlerdir” demişti.

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