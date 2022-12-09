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Yaramazlara biraz batar!

Aile Bakanı Derya Yanık’tan ‘istismar’ açıklaması: Bunlar son derece insani

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili açıklama yaptı: “Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her zeminde, her toplumda karşılaşılabilecek meseleler.”

Derya Yanık (YouTube)

İktidara yakın A Haber’de konuşan Derya Yanık, şunları söyledi:


*Açılan ceza davasında bakanlık olarak müdahiliz. Sayın cumhurbaşkanımızın da hassasiyetiyle 20 yıldır devam eden bir mücadele var. Şiddetle mücadele var, çocuklara ilişkin şiddetle mücadele var. 

*Bunu kimse inkar edemez. Bu ve benzeri vakaların bakanlık olarak her zaman içinde oluruz. Mağdur bize gelmiştir, hemen kolluk güçlerimizi harekete geçiririz. Ya da mağdur kolluğa gitmiştir vaka bize gelir biz olaya dahil oluruz. Gerek sosyal hizmet ve barınmanın temini noktasında biz tüm mağdurun yanındayız.

*Mağdur talep ederse, bakanlık tarafından psikolojik destek de verilebilir. Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her zeminde, her toplumda karşılaşılabilecek meseleler. Yapmamız gereken bunu ortak bir mesele olarak kabul edip nasıl üstesinden gelebiliriz buna bakmamız lazım.

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti.

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