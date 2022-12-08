Karamollaoğlu’ndan tarikatta çocuk istismarına: Önyargıyla hareket edilmemeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı yaşında bir çocuğun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi’ hakkında “Kararlar geciktirilmemeli, suçlular da en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hiç tereddütüm yok benim ama adil karar verilmeli. Önyargıyla hareket edilmemeli” dedi.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmadı.

Halk TV’de Özlem Akarsu Çelik’in sunduğu Liderler Özel programına konuk olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu konunun sorulması üzerine şunları dedi:

“Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunun birkaç yönü var. Sosyal yönüyle bunu zaten toplumda kabul etmek… Çocuk iradesi yok ki. Böyle bir şey olmaz. İnancı olan bir insanın da böyle bir suçu işleyeceğine ihtimal vermiyorum. İnsanlar hata yapabilir ama ben ihtimal vermiyorum.

İslami yönü olarak bunun kabul edilmesi mümkün değil. İslamla bağdaşmaz. Evlenmek irade işidir. Bunun bir de iştimai yönü var. Toplumda kargaşa meydana geliyor. Bundan dolayı ben bu konunun hukuk önünde net bir şekilde belirlenene kadar gündeme gelmemesinin doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu aileyi, aile reddediyor. Aile bundan rahatsızsa bu noktada farklı fikirler varsa özellikle tabii ben sizi tenzih ederek söylüyorum medyada bu çok dikkat çeken bir konu. Ama önyargılarla gidiliyor meselenin üzerine. Diyanet’in açıklaması da bu noktada. İslam rıza göstermez. Ben bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplum hem aile rahatsız ediyor çünkü.

‘‘Tarikatlar, Kuran kursları kapatılsın’ olmaz‘

Deliller ortadaysa yargı vereceği kararı çabuklaştırmalı. Geciken adalet adalet değildir. Bu noktada kabul edilebilir yanı yok. Bundan dolayı ‘Tarikatlar, Kuran kursları kapatılsın’ olmaz. Bundan dolayı ne için diyorum İslama önyargılı baktıkları için söylüyorlar.

Nerede olursa olsun ister İslami kurslar ister cemaatlere ait kurslar bu konularda MEB’in özellikle çok titiz davranmasına ihtiyaç var. Kararlar geciktirilmemeli suçlular da en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hiç tereddütüm yok benim. Ama adil karar verilmeli. Önyargıyla hareket edilmemeli. Buna uyulsun ve bu problemlerin çoğunu. Sözgelimi biz farklı bir şeyden bahsediyoruz. Nerede? Kuran kurslarının önünde falan değil. Bütün okullarda uyuşturucu alışkanlığı haline geldi. Bununla ilgileniyoruz diyor hükümet ilgileniliyorsa niye bu sürekli olarak yaygınlaşıyor?”

‘‘Benim suçlum senin suçlun’ olmaz‘

“İktidar nezdinde makbul cemaatler bir de makbul olmayan cemaatler var” ifadesineyse Karamollaoğlu şu cevabı verdi:

“Bu ayrım yapılıyorsa yazıklar olsun. Bu ayrım yapılamaz. Benim suçlum senin suçlun olmaz. Cezasını çekecek ki başkalarına ibret olsun.

‘Tarikatlar kapatılsın’ diyor. Nasıl kapatacaksınız? Tarikat diye bir dernek vakıf yok ki. Tarik yol demek. Tarikatta da genelde toplumun içinde şeyh olarak biliniyor. Önder olarak bilinen isimler ahlakıyla, ilmiyle örnek olan insanların peşinden gidenler o yolu seçtikleri için ehli tarık kabul edilirler. Ama bunların hiçbir üyelikleri tescilli değildir. İtibar gören, genellikle bu insanlar zengin insanlar değildir. Bir insanın zengin olması da suç değil. Yeter ki kendi zenginliğinin içinde haram olmasın. Helal kazanmış çok da zenginleşmiş ben onun elini öperim. Esas olan ahlaki tavırlarıdır.”

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti.

Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Ne tecavüzcü ne de buna yol açan annesiyle babası tutuklandı. Nihayet 30 Ekim’de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede H.K.G.’nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.

Cinsel istismar şüphelisi olan baba Yusuf Ziya Gümüşel’in kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesindeyse ‘eğitimler’ devam ediyor.

Soykan, daha sonra H.K.G.’nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olarak savcılığa verdiği fotoğrafları paylaşmıştı.