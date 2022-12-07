HDP’li Beştaş: Cemaatleri ve istismarcıları değil çocukları koruyun

Bir çocuğun İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’ndan bir tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi’ hakkında konuşan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, “Cemaatleri ve istismarcıları değil çocukları koruyun” dedi.

Görsel: Twitter

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuyu dile getiren Beştaş, ilgili bakanlıklar ve iktidar sözcülerine seslenerek: “Bu bize doğrudan Ensar Vakfı’nı hatırlatıyor. Faillerin korunmasını, kadınların ve kız çocuklarının mağduriyetini hatırlatıyor. Bu çok ağır bir vakadır. En ağır cezayla cezalandırılması gerekiyor. Kovuşturmaya yer olmadığına karar veren kişi hakkında da derhal soruşturma açılması gerekiyor. Çocukların yargı eliyle istismarına göz yumulmasını dehşetle karşılıyoruz.”

HDP’li vekil, Twitter’da konuşmasının ilgili kesitini paylaşarak şunları yazdı: “İsmailağa Cemaati’nde meydana gelen olay bize Ensar Vakfını hatırlattı; koruma kollama yani! İlgili bakanlıklardan çıt yok. Cemaatleri ve istismarcıları değil çocukları koruyun.”

İsmail Ağa Cemaatinde meydana gelen olay bize Ensar Vakfını hatırlattı; koruma kollama yani!



İlgili bakanlıklardan çıt yok.



Cemaatleri ve istismarcıları değil çocukları koruyun.

#cocukistismarı pic.twitter.com/8Df82t9iav — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) December 7, 2022

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti.

Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Ne tecavüzcü ne de buna yol açan annesiyle babası tutuklandı. Nihayet 30 Ekim’de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede H.K.G.’nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.

Cinsel istismar şüphelisi olan baba Yusuf Ziya Gümüşel’in kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesindeyse ‘eğitimler’ devam ediyor.

Soykan, daha sonra H.K.G.’nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olarak savcılığa verdiği fotoğrafları paylaştı.