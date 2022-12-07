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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den tarikatta çocuk istismarına: Örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı yaşındaki kızın tarikat müridiyle ‘evlendirilmesine‘ ilişkin tepkisinde “Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: AA

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.


Bu duruma tepkiler yükselmeye devam ediyor. Akşener’in Twitter hesabında konuya dair tepkisi şöyle: “Dini bir cemaatin kisvesi altında 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar, büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız.”

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