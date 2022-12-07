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Yaramazlara biraz batar!

Böke’den tarikatta çocuk istismarına: Yargı sürecini başlatmayanlar suça ortak

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, altı yaşındaki kızın müridiyle ‘evlendirilmesine‘ ilişkin bireysel ve kurumsal olarak tüm sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Fotoğraf: AA

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.


Haberi duyuran BirGün yazarı Timur Soykan, bugün de H.K.G.’nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olarak savcılığa verdiği fotoğrafları paylaştı.

Konuya tepkiler yükselmeye devam ediyor. CHP’li Böke, cezalandırmanın sadece bireysel olmamasını istedi. Böke’nin Twitter hesabındaki paylaşımı şöyle: “6 yaşındaki bir kız çocuğunun ‘evlendirilmesi’ lafı bile aşağılık bir şeydir, çocuk istismarıdır. Fail, bireysel veya kurumsal tüm sorumlular cezalandırılmalıdır. Yargı sürecini başlatmayanlar suça ortaktır. Çocuklarımız için bu karanlığa bir an önce dur demek zorundayız!”

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti.

Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Ne tecavüzcü ne de buna yol açan annesiyle babası tutuklandı. Nihayet 30 Ekim’de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede H.K.G.’nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.

Cinsel istismar şüphelisi olan baba Yusuf Ziya Gümüşel’in kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesindeyse ‘eğitimler’ devam ediyor.

Soykan, daha sonra H.K.G.’nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olarak savcılığa verdiği fotoğrafları paylaştı.

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