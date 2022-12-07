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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan altı yaşındaki kızın ‘evlendirilmesine’ tepki: Görmezlikten gelen herkes suça ortaktır

Altı yaşındaki kızın müridiyle ‘evlendirilmesine‘ tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, “Bu konuda taviz veren, görmezlikten gelen herkes bu suça ortaktır” dedi.

Fotoğraf: İBB

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.


Haberi duyuran BirGün yazarı Timur Soykan, bugün de H.K.G.’nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olarak savcılığa verdiği fotoğrafları paylaştı.

Konuya tepkiler yükselirken bir açıklama da İBB başkanı İmamoğlu’ndan geldi.

İmamoğlu’nun tepkisi şöyle: “6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi nasıl gerçek olabilir aklım almıyor. Bu vicdansızlıktır, bu ahlaksızlıktır, bu bir çocuk istismarıdır. Bu konuda taviz veren, görmezlikten gelen herkes her yapı da bu suça ortaktır. Bu kaçıncı olay, bu kaçıncı görmezden geliş! Yeter!”

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