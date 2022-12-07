Gümüşel’in reddettiği istismarın fotoğrafı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını çocuk yaşta ‘evlendirdiğini’ yalanlanlarken çocuğun bu istismara dair ‘düğün fotoğrafları’ çıktı.

H.K.G., altı yaşında evlendirildikten sonra fotoğraf stüdyosuna götürüldü. (Fotoğraflar: Birgün)

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Gümüşel, verdiği ifadede kızını evlendirdiğini yalanlayınca H.K.G., çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olarak savcılığa ‘düğün fotoğrafları’nı verdi. Söz konusu fotoğraflar, H.K.G. evlendirildikten sonra Kadir İstekli tarafından fotoğraf stüdyosuna götürüldüğünde çekildi.

Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan’ın ulaştığı fotoğrafların birinde H.K.G., altı yaşında ve gelinlik içinde. ‘Nişan fotoğrafı’ndaysa H.K.G. 13 yaşında ve kolunda bilezikler görünüyor.

H.K.G. 13 yaşındayken nişan takıldı.

Tarikat kurallarına göre sarıklı, cübbeli ve sakallı olan Kadir İstekli’yse çocuğa sarılıyor.

Ne olmuştu?

Altı yaşındayken babası Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti.

Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Ne tecavüzcü ne de buna yol açan annesiyle babası tutuklandı. Nihayet 30 Ekim’de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede H.K.G.’nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.

Cinsel istismar şüphelisi olan baba Yusuf Ziya Gümüşel’in kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesindeyse ‘eğitimler’ devam ediyor.