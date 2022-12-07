TİP’liler Hiranur Vakfı önünden seslendi: Ant olsun ki tarikatları söküp atacağız!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, altı yaşındaki kızın müridiyle ‘evlendirilmesinin’ odağında Hiranur Vakfı önünde protesto eylemi düzenledi.

Fotoğraf: TİP

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

Haberi duyuran BirGün yazarı Timur Soykan, bugün de H.K.G.’nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olarak savcılığa verdiği fotoğrafları paylaştı.

TİP üyeleri, Hiranur Vakfı’nın İstanbul Sancaktepe’deki binası önünde basın açıklaması düzenledi. TİP Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın’ın okuduğu açıklamada şunlar kaydedildi:

“Öfkeliyiz… İnanmak istemesek de biliyoruz ki bu korkunç olay münferit değil. Biz, bir tarikat şeyhinin öz kızının yaşadıklarını duyduk. Bu tarikat ve cemaatlerin içerisinde, şeyhlerine tapan, şeyhin ağzından çıkan her kelimeyi sorgusuz, sualsiz kabul eden binlerce insan var. Varlıklarından haberdar olmadığımız, organize bir şekilde istismar edilen, hem cinsel hem fiziksel hem psikolojik şiddete uğrayan binlerce çocuk var… Şeyhin kızının bile 6 yaşında evlendirildiği bir tarikatın içerisinde müritlerin çocuklarının neler yaşayabileceğini düşünmek bile istemediğimiz bir noktadayız.

Öfkeliyiz… Biliyoruz ki bu insanlık dışı organize tecavüz, organize şiddet, organize istismar vakasının yaşandığı Hiranur Vakfı yani İsmailağa Tarikatı gibi onlarca tarikat var ülkemizde. AKP iktidarı yıllardır tarikatları ve cemaatleri kendi elleri ile besliyor, koruyor. Bu tarikatlara merkezi bütçelerden milyonlarca lira para akıtılıyor. Tarikat üyelerine devlet memurluğu veriliyor, özel kadrolar açılıyor. Bu zihniyet devletin her kademesini ele geçirmiş durumda.

Öfkeliyiz… Bu korkunç olayın failleri hala dışarıdalar. Çoktan kapısına kilit vurulması gereken bu cemaat hala faaliyette. Savcılar neden sus pus? Neden bu istismarı, tecavüzü ört bas ediyorlar?

Memleketimizi tarikat cehennemine çevirenler bu insanlık dışı olaya ortaktır. Tecavüzcüleri aklayanlar, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenler, tecavüzcü ile evlendirmeyi çözüm olarak sunanlar, ‘küçüğün rızası’ lafını kullanmaya cüret edenler hepsi bu suçun ortağıdır.

Ant olsun ki tarikatları, cemaatleri, bunların para kaynaklarını, devletteki dayanaklarını, siyasi destekçilerini söküp atacağız. Ant olsun ki din tüccarlarının elinde cehennemi yaşayan o çocukları kurtaracağız.”

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti.

Ancak bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Ne tecavüzcü ne de buna yol açan annesiyle babası tutuklandı. Nihayet 30 Ekim’de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede H.K.G.’nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.

Cinsel istismar şüphelisi olan baba Yusuf Ziya Gümüşel’in kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesindeyse ‘eğitimler’ devam ediyor.

Soykan, daha sonra H.K.G.’nin çocukken imam nikahı kıyıldığının kanıtı olarak savcılığa verdiği fotoğrafları paylaştı.