Sera Kadıgil: Hiranur Vakfı’nın bağlı olduğu kültür bakanı açıklama yapsın

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil, Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızı H.K.G.’yi müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğu yıllarca istismar etmesi hakkında açıklama yapması için çağrı yaptı: “Kaçmayın, susmayın!”

Sera Kadıgil, açıklama yapyan Ersoy’a çıkıştı. (TİP)

Kadıgil, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları yadı: “Bugün Hiranur Vakfı’nın bağlı olduğu Kültür Bakanı TBMM’de. Bakan kürsüye çıkmalı bu tarikat paravanı sözde vakfa ve sistematik çocuk istismarına dair açıklama yapmalıdır! Genel kurul muhalefetin bu talebiyle ara verdi. Doğru kararla açılmasını bekliyoruz! Kaçmayın, susmayın!”

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.

Devam eden tecavüzler üzerine H.K.G. 30 Kasım 2020’de vücudunda morluklarla ve elindeki belgelerle İstanbul Anadolu savcılığına gidip şikayetçi oldu ve evi terk etti.

Ama bütün delillere karşın iki yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Ne tecavüzcü ne de buna yol açan annesiyle babası tutuklandı. Nihayet 30 Ekim’de İstanbul Anadolu başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede H.K.G.’nin zorla evlendirildiği Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Ama şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.

Yusuf Ziya Gümüşel’in kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesindeyse ‘eğitimler’ devam ediyor.