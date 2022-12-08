Hiranur Vakfı’nın kaçak yapısı mühürlendi

Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle gündeme oturan Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki kaçak yapısı mühürlendi.

Beş blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi.

Hiranur Vakfı binası İBB tarafından mühürlendi. (İBB)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açıklamasına göre imar müdürlüğü, 25 Şubat’ta AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı gönderdi. Üç aylık süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamadı. İBB İmar Müdürlüğü, 6 Haziran’da yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos’ta İBB’ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi.

İBB İmar Müdürlüğü 7 Eylül’de yapının ruhsat ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi’ne sorumluluğunu hatırlatttı.

Kaçak külliye iskansız

Üç aylık yasal süre boyunca kaçak yapıya ilişkin herhangi bir işlem başlamayınca İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Hiranur Vakfı’na ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 ada, 3 parselde bulunan yapıya giderek henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmaya başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı, ‘yapı tatil tutanağı’ ile mühürledi.

Süreç

Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına bir ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.