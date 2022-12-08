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Yaramazlara biraz batar!

Aile Bakanlığı’nın müdürü, tarikatta istismarı savunan paylaşımları beğendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Twitter’da altı yaşında bir çocuğun tarikat müridiyle evlendirildiğine dair haberleri inkar eden paylaşımları beğendi.

Fotoğraf: aile.gov.tr

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmadı.


Olay toplumda infial yaratırken birçok muhalif siyasetçi dahil kamuoyu sorumluların cezalandırılmasını, tarikat ve cemaat yurtlarının kapatılmasını istedi.

Bunun yanında Diyanet İşleri Başkanlığı ve H.K.G.’nin kardeşleri dahil muhafazakar kesimden birçok kişi ‘olayın çarpıtıldığını’ iddia etti.

Bunlardan biri de davada katılımcı olarak bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Antalya il müdürü Abdullah Çalışkan.

Çalışkan’ın beğenileri arasında H.K.G.’nin kardeşlerinin açıklamaları, AKP’li Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz’ün “Dertleri çocuk değil” paylaşımı, İslamcı yazar Erem Şentürk’ün olayı ‘İslam’a saldırı’ya bağladığı tweet’i dahil birçok gönderi yer alıyor.

İl müdürü ayrıca Yusuf Ziya Gümüşel’in eski İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun önünde namaz kılar pozisyonda oturduğu ve hakkında “Adam gibi adamdır. Ona atılan iftiralar ve buna inananlar bunun hesabını ne bu dünyada ne de öbür dünyada hesabını asla veremez” diye yazıldığı bir fotoğrafı da beğenmiş.

Beğeniler arasında TİP’lilerin Hiranur Vakfı önünde “Kahrolsun şeriat” diye slogan atmasına tepki gösteren İslamcı bir hesabın paylaşımı da var.

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