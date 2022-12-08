HDP’li Başaran, istismar verilerinin neden beş yıldır paylaşılmadığını sordu

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, 2017’den beri istismar verilerinin neden kamuoyuyla paylaşılmadığını sordu.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını imam nikahıyla evlendirdiği, çocuğun yıllarca istismara maruz kaldığı, doktorun şikayetiyle açılan dosyanınsa kapatıldığı öğrenilmişti.

Meclis’te HDP’li kadın milletvekillerinin düzenlediği basın toplantısında konuşan Başaran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın istismar haberine üç gün sessiz kaldığını, sonrasında artan tepkiler üzerine davaya müdahil olacaklarını söylediğini belirtti.

‘İstismarı engellemekten sorumlu değil misiniz?’

“Bu yurtlarda, vakıflarda, okullarda çocukların istismara uğramasını engellemekten sorumlu değil misiniz” diye soran Başaran, iktidarın söylemlerinin, basının ve yargının bu konudaki tavrının, duruşunun, çocuklara yönelik istismar vakalarını artırdığını söyledi.

İnsan Hakları Derneği’nin 2018 raporuna göre, istismar vakalarının sadece yüzde 5’inin açığa çıktığını belirten Başaran, “Adalet bakanına buradan soruyoruz: 2017’den beri istismar verilerini neden kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz? Neden bu konuda gereğini yerine getirmeme konusunda bu kadar ısrarcısınız” diye konuştu.

Sessiz kalanların suça ortak olduğunu belirten Başaran, “Bu ülkede istismar mağduru tek bir çocuk kalmayana kadar mücadele etmeye devam edelim” çağrısında bulundu.