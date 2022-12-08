Her konuda konuşan Ali Erbaş istismara sessiz kalınca tepki yağdı

Hemen hemen her konuda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismara maruz bırakması hakkında sessiz kaldı.
Erbaş’ın bu sessizliği tepkilere neden oldu.
Altı yaşındayken babası Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlatmıştı.
2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.
H.K.G.’nin altı yaşındayken dini nikah kıyıldıktan sonra fotoğraf stüdyosuna götürülerek gelinlikli ‘düğün fotoğrafları’ çekildiği de ortaya çıkmıştı.
Erbaş sus pus
Son olarak şarkıcı Gülşen’in açıklamalarını hedef alarak, “En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum” diyen Erbaş, bu istismarın ortaya çıkmasının ardından sessizliğe büründü.
Erbaş’ın tarikat bağlantılı istismara sessiz kalması siyaset ve medya mensuplarından tepki gördü.
Gelen bazı tepkiler şöyle;
Altaylı: Her şeye maydanoz sapıklığa suskun
Habertürk yazarı Fatih Altaylı: “Sizi ilgilendirmeyen her konuda ahkam kesmeyi pek seviyorsunuz da, doğrudan sizi ilgilendiren bu tarikat rezaleti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir konuşun da duyalım Ali Erbaş. Devlet işlerine girersiniz. Magazin konularına atlarsınız. Sizi hiç ama hiç ilgilendirmeyen bir sanatçının sahne kıyafeti hakkında bile konuştunuz da, bu sapkın tarikat lideri ve bu sapkın tarikat ilişkileri hakkında niye tek kelam edemiyorsunuz! Suskunluğunuzun nedeni ne! Dilinizi kedi mi yedi!”
CHP Milletvekili Mahmut Tanal:
CHP’li Eren Erdem:
CHP MYK üyesi, yazar Fikri Sağlar:
Yazar Ümit Kıvanç:
Gazeteci Alican Uludağ:
CHP Milletvekili Burhanettin Bulut: