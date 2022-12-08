Her konuda konuşan Ali Erbaş istismara sessiz kalınca tepki yağdı

Hemen hemen her konuda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismara maruz bırakması hakkında sessiz kaldı.

Erbaş’ın bu sessizliği tepkilere neden oldu.

Ali Erbaş (AA)

Altı yaşındayken babası Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlatmıştı.

2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtüldü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.

H.K.G.’nin altı yaşındayken dini nikah kıyıldıktan sonra fotoğraf stüdyosuna götürülerek gelinlikli ‘düğün fotoğrafları’ çekildiği de ortaya çıkmıştı.

Erbaş sus pus

Son olarak şarkıcı Gülşen’in açıklamalarını hedef alarak, “En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum” diyen Erbaş, bu istismarın ortaya çıkmasının ardından sessizliğe büründü.

Erbaş’ın tarikat bağlantılı istismara sessiz kalması siyaset ve medya mensuplarından tepki gördü.

Gelen bazı tepkiler şöyle;

Altaylı: Her şeye maydanoz sapıklığa suskun

Habertürk yazarı Fatih Altaylı: “Sizi ilgilendirmeyen her konuda ahkam kesmeyi pek seviyorsunuz da, doğrudan sizi ilgilendiren bu tarikat rezaleti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir konuşun da duyalım Ali Erbaş. Devlet işlerine girersiniz. Magazin konularına atlarsınız. Sizi hiç ama hiç ilgilendirmeyen bir sanatçının sahne kıyafeti hakkında bile konuştunuz da, bu sapkın tarikat lideri ve bu sapkın tarikat ilişkileri hakkında niye tek kelam edemiyorsunuz! Suskunluğunuzun nedeni ne! Dilinizi kedi mi yedi!”

CHP Milletvekili Mahmut Tanal:

Yargı nerede?

Siyasetçi nerede?

Diyanet nerede?

Bakanlık nerede? pic.twitter.com/nJ7NdX67Dx — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) December 8, 2022

CHP’li Eren Erdem:

2-) Allah’tan korkun!

6 Yaşında bir “bebek” ile pedofiliyi meşrulaştırma adına dini değerleri kullanmak; inanç ve dini değerlere de hakarettir!

Bu ülkenin Diyanet işleri ne halt ediyor?

Hani nerdesiniz ya!

Milletin vergileriyle eğleşiyorsunuz! Konuşsanıza! Bu dinde yok desenize! — Eren Erdem (@erenerdemnet) December 7, 2022

CHP MYK üyesi, yazar Fikri Sağlar:

Bir cemaatin şeyhlerinden biri 6 yaşındaki kız evladını 29 yaşındaki müridiyle "evlendirmiş". Çocuk istismarı ülke gündeminde.



1. Tutuklanan var mı?

2. Diyanet işleri kınadı mı?

3. AKP niçin suskun?



Ama Gülşen olsa günlerce linç edip tutuklardınız değil mi? — Fikri Sağlar (@dfikrisaglar) December 7, 2022

Yazar Ümit Kıvanç:

Diyanet İşleri başkanına kızdık, ama kılıç lazım oldu işte şimdi. pic.twitter.com/QPR8AwJurr — ümit kıvanç (@umit_k) December 7, 2022

Gazeteci Alican Uludağ:

Gülşen'i anında linç eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tarikatta yaşanan sistematik cinsel istismar karşısında neden sesiniz çıkmıyor? Fahrettin Altun, Bekir Bozdağ, Ömer Çelik, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Gülşen'e had bildiriyordunuz, şimdi neden susuyorsunuz? — Alican Uludağ (@alicanuludag) December 7, 2022

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut: