Gazeteci Soykan, H.K.G.’nin kardeşlerine tutanakla yanıt verdi

Birgün yazarı Timur Soykan, yaptığı haberin ardından kamera karşısına geçerek H.K.G.’nin istismara uğramadığını savunan kardeşlere yanıt verdi.

Soykan’ın paylaştığı tutanaklarda H.K.G.’yi istismar eden Kadir İstekli’nin ‘evliliğin’ altı yaşında gerçekleştiğini reddetmediğine dair ifadeler geçiyor.

Timur Soykan (YouTube)

YouTube’da açılan bir hesapta yayınlanan videoda H.K.G.’nin ağabeyi ve kız kardeşleri istismar yaşanmadığını, kız kardeşlerinin altı yaşında ‘evlendirilmediğini’ iddia etti.

21 ve 19 yaşında olduklarını söyleyen kız kardeşler, ‘istismara uğrasaydı bundan haberlerinin olacağını’ savundu. Kardeşler, H.K.G.’nin ‘nikah fotoğraflarının’ bir etkinlikte çekildiğini iddia etti.

Kardeşlerin açıklamalarının ardından haberi yapan gazeteci Soykan, H.K.G.’den 23 yaş büyük Kadir İstekli’nin bilirkişi raporuna dayandırılan sözlerini paylaştı.

Dosyaya giren ifadede H.K.G.’nin, “Pendik’te gittiğim bir doktor vardı ya, o açık açık konuşmuştu benimle. Belki de haklıydı, bu adam sana altı yaşında tecavüz etmiş, altı yaşından 14 yaşına kadar tecavüz etmiş…” sözlerine İstekli, şöyle yanıt verdi: “Tecavüzle ne alakası var H… Nereye getiriyorsun lafı, karının konuştuğu saçmalık.”

“Nikahımızın olduğunu söylemiştim ama hukukta öyle biliyorsun ya…” diyen H.K.G.’ye İstekli’nin, “Ya tamam hukukta öyle de hukukla ne alakası var; onun kendi anlayış tarzı o, öyle işte o kadar” diye yanıt vererek, ‘nikahın’ H.K.G. altı yaşındayken kıyıldığını reddetmediği görüldü.

Soykan, kardeşler Twitter’dan verdiği yanıtta şunları yazdı:

*İsmailağa tarikatı liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in çocukları video yayınlayarak kardeşleri H.K.G.’nin cinsel istismar iddialarını yalanlamış. Öncelikle bu kişiler de bu acıyı yaşadıkları için üzgünüm. Hiçbir çocuk bunları yaşamamalı. Ama iddialarına yanıt vermem gerekiyor.

*Ekteki videoda kardeşleri H.K.G.’nin altı yaşında imam nikahıyla 29 yaşındaki Kadir İstekli’ye teslim edilmesi gibi bir durumun olmadığını iddia ediyor. H.K.G. ise iddianamedeki ifadesinde bunu çok açık bir şekilde anlatıyor.

*H.K.G., altı yaşında imam nikahı kıyılmasıyla birlikte cinsel istismarın başladığını anlatıyor. Bunun kendisine bir oyun olarak anlatıldığını söylüyor.

*Kardeşleri, H.K.G’nin psikolojisinin bozuk olduğunu, yalan söylediğini savunuyor. Ama H.K.G. altı yaşında başlayan istismarı kanıtlamak için Kadir İstekli ile konuşmasını kaydetti ve savcılığa sundu. H.K.G. gittiği doktorun sözlerini aktarıyor. İstekli de istismarı kabul ediyor.

*Hatta Kadir İstekli kendisinin altı yaşında kızı olsa evlendireceğini ama cinsel istismara izin vermeyeceğini söylüyor. ‘Hocaefendi’ diyerek kastettikleri H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel.

5- Hatta Kadir İstekli kendisinin 6 yaşında kızı olsa evlendireceğini ama cinsel istismara izin vermeyeceğini söylüyor. 'Hocaefendi' diyerek kastettikleri H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel. pic.twitter.com/2Epe8GCRba — Timur Soykan (@timursoykan) December 8, 2022

Ne olmuştu?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı belgelere göre altı yaşındayken babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 29 yaşındaki bir ‘müridiyle’ imam nikahı kıyılan H.K.G. şikayetçi olarak ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlatmıştı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmanın da üstü örtülmüştü. H.K.G. o tarihte 14 yaşındaydı.