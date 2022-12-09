Altı yaşındaki çocuğun istismar davasında takipsizlik kararı veren savcıya inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismara maruz bırakmasıyla ilgili davada takipsizlik kararı veren savcı için inceleme başlattı.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

Olayla ilgili daha önce açılan davadaysa savcılık takipsizlik kararı vermişti.

Tepkiler üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle iddialara ilişkin ilk soruşturmayı yürüten ve kovuşturmaya yer olmadığına hükmeden savcı hakkında HSK Birinci Dairesi’nce inceleme başlatıldı.