Hiranur Vakfı internet sitesini kapattı

Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle gündeme oturan Hiranur Vakfı’nın internet sitesi de kapatıldı.

Fotoğraf: İBB

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

Haberler sonrası sitede Gümüşel’in ismi silinirken, ‘Tarihçe’ bölümü tümden kaldırılmıştı.

Bugünse Hiranur Vakfı internet sitesini tamamen kapatıldı. Siteye girenler ‘Bakımda’ ifadesiyle karşılaşıyor. Sitenin yanı sıra vakfın Twitter hesabı da kapatıldı.