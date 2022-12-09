Cağaloğlu Anadolu müdürü istismar haberlerini hedef aldı, ayet paylaştı

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü Cafer Koçyiğit, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili haber yapanları hedef aldı: “İmansızlar siz iftira atmaya, karalamaya devam edebilirsiniz.”

Okul müdürü Cafer Koçyiğit. (MEB)

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

Türkiye’nin önde gelen liselerinden Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin müdürüyse buna ilişkin haberleri hedef aldı.

Müdür Cafer Koçyiğit, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “‘Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmak için o haberin doğruluğunu araştırın.’ Bu ayet iman edelere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya, karalamaya devam edebilirsiniz.”

Bu mesajları Twitter’dan gazeteci Nevşin Mengü de paylaştı.