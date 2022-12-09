CHP’li Başarır, Soylu’nun Hiranur Vakfı’ndaki fotoğrafını paylaştı: Fotoroman Süleyman yine bildiğiniz gibi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle gündeme oturan Hiranur Vakfı’nda fotoğrafı çıktı.

Fotoğrafı Twitter’dan paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Fotoroman Süleyman yine bildiğiniz gibi…” dedi.

Süleyman Soylu, Hiranur Vakfı’nda

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

Konu hakkında tepkiler devam ederken, daha önce de hakkında uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar bulunan kişilerle fotoğrafı çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme geldi.

CHP’li Ali Mahir Başarır, Soylu’nun Hiranur Vakfı’ndaki fotoğraflarını paylaştı ve şunları yazdı: “Hiranur Vakfı’nın fotoğraf arşivinden Süleyman Soylu çıktı! Fotoroman Süleyman yine bildiğiniz gibi…”